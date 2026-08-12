Últimas horas de la 'ventana de la vida' tras terremoto en Colombia: ¿qué significa esto?

Faltan pocas horas para que se agote la 'ventana de la vida' tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia a las 07:34 del lunes 10 de agosto. Este término hace referencia a la importancia de las 72 horas para encontrar sobrevivientes entre los escombros en medio de los 140 edificios colapsados que hasta el momento ha reportado el Gobierno nacional.

Las ciudades de Cali y Pereira continúan entre los puntos más críticos para estas labores. En la capital del Valle del Cauca, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros trabajan a contrarreloj, mientras las autoridades concentran los esfuerzos en edificios donde consideran que todavía existe una alta probabilidad de encontrar supervivientes. Solo en Cali ya han sido encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas.

Entre tanto, el presidente Abelardo de la Espriella, en su último balance, indicó que el terremoto ya deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, por lo que ha declarado la emergencia económica para hacer frente a la crisis. La tragedia, además, ha provocado la destrucción de 11.347 viviendas y la avería de 53.526 más. Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal informó que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales 121 ya fueron identificados para su entrega a los familiares, entre ellos los de cinco menores de edad.



¿Por qué es clave 'la ventana de la vida' de las primeras 72 horas?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en las primeras 72 horas las víctimas con lesiones torácicas, abdominales y craneales potencialmente mortales tienen más posibilidades de ser rescatadas con vida. "Si bien en las primeras 24 horas después del terremoto la tasa de supervivencia es de alrededor del 90%, a las 48 horas disminuye al 50%, y cae al 20% a las 72 horas después del evento", explicó.



Luego de esta fase, el número de supervivientes rescatados disminuye debido a que es más probable que la mayoría de los pacientes con lesiones que ponen en peligro su vida fallezcan. Las principales morbilidades que se presentan en estos casos son lesiones musculoesqueléticas, lesiones por aplastamiento y sepsis, ya que la mayoría de las heridas están contaminadas e infectadas debido al largo lapso entre la lesión y el tratamiento.



En medio de este panorama, mientras los equipos colombianos trabajan prácticamente sin descanso desde el lunes, el Gobierno anunció este miércoles que aceptará la entrada de grupos especializados de búsqueda y rescate de EE. UU., El Salvador, Ecuador e Israel para relevar al personal desplegado desde las primeras horas de la emergencia. A ellos se suman los socorristas mexicanos de Los Topos Aztecas, que llegaron este miércoles a Cali procedentes de Venezuela, donde permanecieron 41 días trabajando tras los terremotos del 24 de junio.



Declaración de emergencia económica

De la Espriella anunció que la emergencia económica permitirá crear un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo. Además, aseguró estar poniendo en marcha medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

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"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de "crisis fiscal" para Colombia.

LAURA VALENTINA MERCADO

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