Los testimonios de los sobrevivientes del terremoto en el Chocó: "Fue horrible"

En San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto, hay más de 450 familias afectadas por la emergencia, 19 veredas que piden ayuda a las autoridades y edificaciones que temen que colapsen ante las réplicas que se siguen dando del evento sísmico.

Fabiola Jaramillo, una emprendedora de San José del Palmar, relató que su casa quedó bastante agrietada ante el movimiento telúrico. "Fue horrible, nosotros nos pegamos de la mano de Dios porque sino, nos hubiéramos muerto. Fue impresionante, se regó el agua de los tanques. Dormimos poco porque, cuando menos se piensa, empieza a sentirse otra vez".

La situación empeora para los habitantes del municipio chocoano porque señalaron que desde el lunes enfrentan afectaciones en sus conexiones a internet, acueducto, energía eléctrica y vías por los derrumbes. Esto mientras al lugar siguen llegando organismos de socorro que atienden a la comunidad y evalúan estructuras de viviendas agrietadas para determinar si pueden seguir siendo habitadas por ahora.



La situación en Quibdó

En la capital del departamento también es crítica la situación luego del terremoto. El Hospital San Francisco de Asís ha alertado que su ocupación está al 100%, pero que siguen llegando heridos de la emergencia en busca de atención médica, tanto así que estiman que la sobre-ocupación ya va en 300% mientras enfrentan complicaciones porque las neveras en las que se almacena la sangre se dañaron. Sebastián Marulanda, coordinador médico del centro médico, detalló que "estamos aprovechándolos al máximo, pero necesitan cadena de frío y se nos van a dañar pronto. Hay muchos pacientes que necesitan transfusión".



En los pasillos del centro médico, los profesionales de la salud no dan abasto para atender a todos los pacientes que llegan buscando ayuda, mientras sus familiares buscan la manera de agilizar la atención o el traslado a otros centros médicos.



José Mosquera, uno de los heridos que permanece en una camilla en los pasillos del centro médico señaló que: "Me cayó el muro encima y me tumbó ahí". Luz Mosquera, su hija, relató que en medio del caos en la mañana del lunes, su padre no logró salir de la vivienda a causa de su condición de salud y, por el momento, su prioridad es lograr que los médicos lo atiendan aunque no cuentan con EPS. "Él no salió, él no pudo salir porque está ciego no salió de la casa. Después de que pasó el terremoto los vecinos me ayudaron a sacarlo".

Publicidad

Francisco Perea, otro de los afectados que permanece en los pasillos del Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, está a la espera de un traslado a otro centro médico donde puedan revisar su visión, la cual resultó perjudicada por la caída de los escombros, y otra herida que presenta en una de sus manos. Marina Córdona también está solicitando que su pequeña hija, que sufrió una herida en medio del sismo sea revisada por un ortopedista y, al mismo tiempo, reciba atención psicológica.

En el centro médico faltan insumos médicos para atender la situación, por lo que están a la espera de ayudas humanitarias con gasas, líquidos, compresas, líquidos endovenosos, suturas, yesos y vendas elásticas.

Publicidad

*Con reportería de Andrea Estrella, Juan Andrés Beltrán y Érika Zapata en San José del Palmar y Quibdó.