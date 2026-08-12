Nuevo toque de queda en Cali tras el terremoto: horarios, medidas y restricciones

Como parte de las medidas de seguridad en la ciudad de Cali para seguir atendiendo la emergencia que causó el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el pasado lunes 10 de agosto, la Alcaldía de la ciudad decretó toque de queda nuevamente para la noche de este miércoles 12 de agosto.

La Alcaldía de Santiago de Cali tomó esta determinación con la intención de garantizar la seguridad, el orden público y la atención oportuna de las emergencias ocasionadas por el temblor. Detallaron que la medida regirá desde las 9:00 de la noche del miércoles hasta las 6:00 de la mañana del jueves.

Además de la seguridad, la Secretaría de Seguridad y Justicia de la capital vallecaucana señalaron que prohibir el tránsito de personas en las calles de la ciudad en horas de la noche también ayuda a tener el silencio que los equipos de rescate necesitan para seguir llevando a cabo las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, labor que ha sido priorizada por el Gobierno Nacional.



¡Importante! 🚨



Se decreta Toque de Queda hoy miércoles 12 de agosto desde las 9:00 p.m. hasta mañana jueves 13 de agosto a las 6:00 a.m. de 2026, para garantizar la seguridad, el orden público y la atención oportuna de los equipos de rescate. #CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/Sg8yTWrVLk — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 12, 2026

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Otras medidas anunciadas en Cali

Cali es una de las ciudades más afectadas tras el terremoto que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó, es por eso que la capital del Valle del Cauca actualmente se encuentra en estado de Calamidad Pública, agilizando los recursos institucionales para la atención de las emergencias.

Algunas de las medidas que se han tomado por parte de la Alcaldía han sido el incremento de la presencia del Ejército Nacional en las comunas 17 y 19, identificadas como los sectores más golpeados y la alerta roja decretada por la Secretaría de Salud ante la saturación de la red hospitalaria, la cual opera al 100% de su capacidad.

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De la misma forma, la ciudad sigue manteniendo hasta el sábado 15 de agosto la restricción de movilidad de vehículos, pico y placa, por placas pares e impares. El jueves 13 de agosto la medida aplica para las placas 1,3,5,7,9. También insisten a la comunidad en el día, en la manera en la que les sea posible, permanecer en sus hogares para garantizar el libre desplazamiento de las unidades de socorro.

Por último, el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó este miércoles que a la ciudad llegaron rescatistas de alta capacidad técnica gracias al llamado al Gobierno Nacional.

Cabe resaltar que el panorama nacional de la emergencia por el terremoto, según el más reciente balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, deja 25.872 familias afectadas y cerca de 53.000 personas impactadas en varias regiones del país. El reporte también da cuenta de 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, siendo este último indicador uno de los que más preocupa a las autoridades. Esta cifra sigue aumentando mientras avanzan las labores de búsqueda, verificación y rescate en las zonas más golpeadas por el desastre.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co