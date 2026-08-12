Hermanos sobrevivieron a terremotos de Venezuela y ahora vuelven a enfrentar la tragedia en Colombia

Winder y Deivi Delfín de 17 y 15 años, dos hermanos venezolanos para quienes el terremoto de 7,4 registrado el pasado 10 de agosto no solo representó una nueva emergencia, sino el regreso de un dolor que aún no había terminado de sanar. Hace apenas dos meses, ambos sobrevivieron al devastador terremoto registrado en Venezuela. Aquella tragedia les arrebató a su madre, a un hermano menor y a su abuela. Tras sobrevivir y enfrentar el duelo, la decisión fue mudarse junto a su padre a Cali con la ilusión de empezar una nueva etapa lejos del escenario que cambió sus vidas.

Sin embargo, esa búsqueda de tranquilidad se vio interrumpida cuando el fuerte terrmoto registrado en Colombia volvió a sacudir el suelo bajo sus pies. En diálogo con Noticias Telemundo, la familia relató cómo esos segundos fueron suficientes para revivir cada uno de los recuerdos del desastre vivido en Venezuela. "Después de haber llegado aquí a Cali, en esos momentos salgo por aquí mismo donde estoy situado a buscar trabajo con un hermano que me ayudó en ese momento. Vengo caminando cuando veo que todo empieza a temblar, se empieza a mover todo y yo me desespero. Lo único que pensé fue en lo que me sucedió en Venezuela y en ese momento me puse a llorar desesperado", contó su padre

Los hermanos contaron que recuperar los cuerpos de sus familiares en Venezuela tomó 26 días, razón por la cual hoy comprenden mejor que nadie la angustia que viven las familias colombianas que aún esperan noticias de sus seres queridos atrapados bajo los escombros.



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Según informó el diario The New York Times, cuando comenzó el movimiento telúrico el padre corrió inmediatamente hacia su casa, impulsado por el miedo de no volver a encontrar con vida a sus hijos.

Durante varios minutos no supo dónde estaban. Cuando finalmente logró reunirse con ellos, la emoción fue inevitable.

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"Se me salieron las lágrimas y todo, porque me daba miedo lo que viví ya, lo que vivieron mis hijos. No quiero que les pase nada a mis hijos".

Semanas antes había manifestado que su mayor deseo era ofrecerles un nuevo comienzo lejos del desastre que había golpeado a su familia en Venezuela. Sin embargo, el terremoto registrado en Colombia volvió a ponerlos frente a una situación que jamás imaginaron repetir.

Después de sobrevivir a dos tragedias naturales en menos de dos meses, Winder, Deivi y su padre permanecen juntos, agradecidos por seguir con vida, aunque marcados por recuerdos que difícilmente desaparecerán.

🚨INCREÍBLE HISTORIA🚨‼️‼️‼️#Venezuela|Winder Rene Delfín Castillo, de 17 años, y su hermano Deivi Delfín, de 15, sobrevivieron a los fuertes sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, pero la tragedia les arrebató a su madre, Yusmari Cariosca Castillo; a su hermano… pic.twitter.com/RNn4Bx4I1Q — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 12, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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