Pico y Placa en Medellín del 21 al 27 de septiembre: así funcionará la restricción esta semana

El Pico y Placa en Medellín y el Valle de Aburrá tendrá una nueva rotación durante la semana del 21 al 27 de septiembre de 2026. La medida restringe la circulación de algunos vehículos particulares y motocicletas en determinados días y horarios, con el propósito de contribuir a la movilidad de la ciudad.



La rotación correspondiente al segundo semestre de 2026 comenzó el lunes 3 de agosto y se mantiene durante este periodo. Para los vehículos particulares se tiene en cuenta el último número de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se toma el primer número de la placa.

La restricción funciona de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Pico y Placa en Medellín del 21 al 25 de septiembre

Durante esta semana, la rotación será la siguiente:



Lunes 21 de septiembre: placas terminadas en 5 y 8 .

placas terminadas en . Martes 22 de septiembre: placas terminadas en 1 y 4 .

placas terminadas en . Miércoles 23 de septiembre: placas terminadas en 0 y 2 .

placas terminadas en . Jueves 24 de septiembre: placas terminadas en 3 y 6 .

placas terminadas en . Viernes 25 de septiembre: placas terminadas en 7 y 9.

En el caso de las motocicletas, la restricción se determina según el primer número de la placa.

Por ejemplo, el lunes 21 de septiembre no podrán circular durante el horario de la medida los carros particulares cuyas placas terminen en 5 u 8, así como las motos cuyo primer número de placa sea 5 u 8, de acuerdo con la reglamentación vigente.

El sábado 26 y domingo 27 de septiembre no hay Pico y Placa, debido a que la medida opera únicamente de lunes a viernes.

Vías exentas de Pico y Placa en Medellín

La reglamentación contempla algunas vías exentas de Pico y Placa, entre ellas los corredores que permiten el acceso a la Terminal de Transportes del Norte.

Para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur, está habilitada la carrera 64A, entre las calles 75B y 88.

Para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por esta vía en sentido oriente-occidente y acceder a la terminal por la carrera 64C.

También están exentos algunos tramos de la calle 78, la carrera 64C y la calle 88, de acuerdo con la reglamentación de movilidad.

Además, la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí se encuentra entre las vías exentas de la medida.

Los conductores deben tener en cuenta que las exenciones corresponden únicamente a los corredores establecidos por la autoridad y que salir de estas vías hacia otros sectores puede implicar ingresar a zonas donde sí opera el Pico y Placa.



¿Qué pasa con los taxis?

Para los taxis, la medida funciona con una metodología diferente. La restricción mantiene una rotación quincenal, en la que el día de la semana cambia cada mes y se tienen en cuenta únicamente los días hábiles.

Esta metodología continúa la secuencia establecida durante el semestre anterior y cuenta con una rotación específica para el transporte público individual.

Por ello, los conductores de taxi deben consultar la programación correspondiente a su número de placa para determinar el día en que tienen restricción durante la semana.



Pico y Placa Medellín: tenga en cuenta

Los conductores que circulen por Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá durante esta semana deben revisar el número de su placa antes de desplazarse y verificar si su vehículo está cobijado por la restricción.

La medida estará vigente el lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. No habrá Pico y Placa durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.