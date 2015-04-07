Actualización de información: El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali mediante Auto Interlocutorio No. 376 del 27 de febrero de 2019, declaró la liberación definitiva de la pena impuesta al señor LUCAS OSORIO ROLDÁN, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2015, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El Juzgado 28 Penal de Cali impuso medida de aseguramiento a 16 presuntos integrantes de los Sintéticos, por acopiar y distribuir estupefacientes, entre ellas drogas sintéticas, en el territorio nacional y otros países.

Según investigaciones de la Sijín y el CTI, las drogas se fabricaban en Medellín, luego eran enviadas a Bogotá, desde donde un distribuidor mayoritario se encargada de comercializarlas en el resto del país y el exterior.

La Fiscalía aseguró que la organización delictiva distribuía marihuana, cocaína y TWOCB, una sustancia sintética comercializada en pastilla y en polvo de colores con altas dosis de anfetaminas.

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Las capturas de los Sintéticos tuvieron lugar a finales de marzo pasado durante allanamientos del CTI y la Sijín, bajo coordinación de la Fiscalía Antinarcóticos Seccional Cali, tras órdenes emanadas por un juez de control de garantías a petición del fiscal del caso.



En las audiencias, el juez legalizó los allanamientos y capturas, mientras que la Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Los procesados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en las cárceles de Jamundí y Villahermosa, de Cali.



Los afectados con la medida, bajo detención intramuros, por su calidad de autores son: Laiza Katherine Beltrán, Lucas Osorio Roldán (alias Pony); Diego Rodrigo Forero Zapata, Stik Ricardo Forero Zapata, José Ricardo Forero Zapata, Cristian Castro Rivas, Henry Alexánder Chilanguad Gordillo, Diego Luis Moncayo Rodríguez, Juan Carlos Joldán Calderón, Jonathan Álvarez Criollo y Julián Matero Gómez Díaz.

Por determinación del juez, al ser considerados cómplices, fueron cobijados con medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria: Vanessa Ramírez Irurita, Martha Inés Rodríguez Osorio, Santiago Collazos Díez, Diego Arias Escobar y Víctor Raúl Penagos Naranjo.