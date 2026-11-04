Aprueban ley de sometimiento; De la Espriella dijo que "la falsa paz total llegó a su fin"

Luego de intensas horas de debate, en la noche de este martes 3 de noviembre, el Senado y la Cámara aprobaron el proyecto de ley que modifica la política de orden público e incorpora la Ley de Sometimiento. Esta iniciativa, como punto primordial, busca consolidar un marco jurídico que permita el desmantelamiento efectivo de organizaciones criminales, fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios, garantizar los derechos de las víctimas y promover los procesos de sometimiento bajo condiciones estrictas, con control judicial y sin suspender las funciones de la Fuerza Pública ni la acción de la justicia.

Entre otras cosas, el proyecto establece la política estatal para garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral. El presidente del Senado, Honorio Miguel Henriquez Pinedo, del partido Centro Democrático, manifestó que que “lo que se busca es que el Estado esté por encima de la criminalidad, con todo el peso de la Constitución Política y de leyes como esta del sometimiento”.

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El plenaria del Senado, tras aprobarse el informe de ponencia, con 48 votos a favor y 21 en contra, se abrió la discusión del articulado. Los senadores Carolina Corcho Mejía y David Ricardo Racero Mayorca, del Pacto Histórico, pidieron rigurosidad y advirtieron que “el Congreso no es notario del Gobierno”. Los senadores Duvalier Sánchez Arango (Alianza Verde) y Orlando de la Hoz (Pacto Histórico) pidieron revisar artículos sensibles, como el 25 y el 16, vinculados al Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) y a los nexos políticos.



Tras la aprobación, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa. “Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, manifestó.



El mandatario señaló que seguirá trabajando por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos. “La falsa paz total llegó a su fin”, apuntó De la Espriella.

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Por otro lado, la plenaria negó las proposiciones de archivo y de supresión de los artículos 1 al 29, salvo el 25, con 52 votos por el no, y aprobó con 54 votos los textos sustitutivos presentados por los ponentes para los artículos 2, 3, 7, 13, 15 y 16.

El artículo 25, cuestionado por el manejo de los recursos del Fonsecon, fue eliminado con 78 votos. Con 65 votos se aprobó el artículo 17, que incluye la deforestación y la tala ilegal, además de la minería ilegal, y precisa los contenidos de los programas de restauración ecológica. Con 56 votos se aprobaron dos artículos nuevos para dar garantías jurídicas a la fuerza pública.

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Tanto en Senado como en Cámara se votó por el mismo texto, por lo que se evitó una conciliación. Ahora, pasará a sanción presidencial. El ministro Cancino señaló que con este proyecto no hay suspensión de órdenes de captura, extradicción y no hay proceso de negociación. "Para cualquier cosa que quieran las personas que se van a someter, tienen que cumplir. Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja o condiciones para libertad condicional. Se aprobó un texto que es sólido, es bueno y se acomoda a la política criminal de Abelardo de la Espriella", añadió el jefe de la cartera del Interior.

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