Alejandro Ordóñez se posesiona como ministro del Interior y Viviane Morales como comisionada de Paz

Alejandro Ordóñez se posesionó como nuevo ministro del Interior, el segundo en ocupar ese cargo en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, tras la salida de Rodrigo Lara Restrepo luego de que le solicitaran su renuncia “en una reunión en el Palacio de Nariño”, según reveló el exfuncionario y tras estar cerca de tres meses en el cargo.



A la par también se posesionó Viviane Morales como Consejera Comisionada de Paz, que estuvo por un corto lapso al frente del Ministerio de Educación y que se vio obligada a dimitir por “una situación familiar inesperada (que) reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”. La funcionaria, según detalló Presidencia recientemente, tendrá la labor de “examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”. (Lea también: Aprueban ley de sometimiento; De la Espriella dijo que "la falsa paz total llegó a su fin")

La llegada de Morales al cargo se da en medio de la reducción del presupuesto para 2027 de 821.803 millones de pesos a 651.803 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). "Lo que necesitamos es un gran debate nacional sobre cuáles son las consecuencias", afirmó Alejandro Ramelli, presidente del alto tribunal, durante una conferencia de prensa en Bogotá, donde calificó de "grave error histórico" las medidas que, a su juicio, ponen en riesgo la continuidad del trabajo de la jurisdicción y pueden generar "una enorme frustración" entre las víctimas. "¿Qué va a pasar con todo esto? Pues no va a haber sentencias por parte de la jurisdicción. Y eso es impunidad", sostuvo el magistrado, quien cuestionó que los expedientes puedan trasladarse a la justicia ordinaria sin tener en cuenta las dificultades que esta tuvo para investigar estos crímenes antes de la creación del tribunal. (Lea también: JEP imputó a 11 excomandantes de las Farc por crímenes como atentado con burro bomba y masacres)



Esto dijo Rodrigo Lara tras la posesión de Alejandro Ordóñez

El nuevo ministro del Interior había sido nombrado por el Gobierno De la Espriella embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ejerció como procurador general entre 2009 y 2016, durante las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y expresó su oposición al matrimonio igualitario, el aborto y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Además, fue un crítico del acuerdo de paz firmado con las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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Luego de posesionarse, su antecesor Lara, quien expresó que esperaba que su reemplazo que garantizar “la continuidad de su gestión y de los compromisos adquiridos con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía” porque “sé que son necesarias para que su Gobierno (De la Espriella) cumpla muchos de sus objetivos”, manifestó en redes sociales: “Le deseo muchos éxitos al Dr. Alejandro Ordóñez, nuevo Ministro del Interior, en el importante reto que asume”.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE