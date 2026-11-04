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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallaron cuerpo del adulto mayor arrastrado por arroyo: esto se sabe sobre menor desaparecida

Hallaron cuerpo del adulto mayor arrastrado por arroyo: esto se sabe sobre menor desaparecida

En Soledad, un adulto mayor y dos niñas fueron arrastrados por la corriente del arroyo El Salado cuando se movilizaban en una motocicleta eléctrica.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Hallaron cuerpo del adulto mayor arrastrado por arroyo: esto se sabe sobre menor desaparecida
Esto se sabe sobre menor desaparecida-
Noticias Caracol

Las autoridades confirmaron el hallazgo del sin vida de un adulto mayor, luego de que fuese arrastrado junto a dos menores por la corriente del arroyo El Salado, en el municipio de Soledad, Atlántico. La emergencia se registró durante la tarde, en medio de las fuertes lluvias que afectaron a Barranquilla y varios sectores de su área metropolitana.

De acuerdo con la información reportada por Noticias Caracol, el adulto mayor se movilizaba en una motocicleta eléctrica junto con dos niñas, de 10 y 5 años, quienes acababan de salir de la institución educativa donde estudiaban y se dirigían hacia sus viviendas.

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Sin embargo, durante el recorrido, los tres fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente del arroyo El Salado, que terminó arrastrándolos. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

Hallaron a una de las menores con vida

En medio de las labores de búsqueda, las autoridades encontraron inicialmente a una de las niñas, de 10 años, quien fue reportada como sobreviviente de la emergencia.

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La menor fue encontrada y posteriormente trasladada a un centro asistencial del municipio de Soledad, donde recibió atención médica y permanece recuperándose.

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Alcaldía de Soledad confirmó el hallazgo del adulto mayor

La Alcaldía de Soledad confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del adulto mayor, a través de la información suministrada por el área de Gestión del Riesgo del municipio.

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El cuerpo fue encontrado en el barrio 7 de Agosto, cerca del mercado de Soledad. La confirmación oficial permitió establecer el desenlace de la búsqueda del hombre que había sido arrastrado por la corriente del arroyo El Salado.

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En cuanto a la segunda niña, de 5 años, las autoridades informaron que debieron suspender la búsqueda pero que el día de mañana se retomarán las labores a las 6 de la mañana.

La emergencia se presentó en una jornada de fuertes precipitaciones que ocasionaron diferentes afectaciones en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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