Aplazan audiencia de extradición de Zulma Guzmán por caso talio hasta marzo de 2027

Este miércoles 4 de noviembre se confirmó que la audiencia de extradición de Zulma Guzmán se llevará a cabo en marzo de 2027, y no esta semana como se tenía previsto. La decisión de aplazar la audiencia se dio a conocer en Londres, Inglaterra, donde permanece la mujer acusada por el crimen de dos menores de edad en Bogotá.



El juez detalló que tomó esta decisión debido a nueva evidencia que llegó al caso. Se trata de 46 páginas que tienen que ser revisadas por la defensa de Guzmán y que tendrían información clave sobre los hallazgos que se hicieron en el Club El Nogal relacionados con su caso. Se detalló que las nuevas fechas para la audiencia son: 15, 19 y 22 de marzo.

Guzmán permanece privada de la libertad en una cárcel para mujeres de máxima seguridad a las afueras de Londres desde enero de este año, cuando fue detenida. El juez encargado del caso le exigió conectarse a través de videolink el próximo 4 de diciembre a otra audiencia para renovar su detención, puesto que la mujer no ha cometido ningún delito en ese país.

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Mark Howard Stephens, renombrado abogado en el Reino Unido y con experiencia casos connotados, explicó en diálogo con Noticias Caracol, previo al inicio de la audiencia, que es seguro que la mujer sea extraditada a Colombia por su relación con el envenenamiento fatal de dos menores de edad con talio en Bogotá.



"Creo que es muy probable que sea extraditada. Se trata de un delito muy grave. Es un delito que se le imputa en ambos países según nuestros ordenamientos jurídicos y esos son algunos de los requisitos. El único aspecto sobre el que creo que es probable que haya cierto debate y que el tribunal examine es que ella ha padecido problemas de salud mental. Por lo que la pregunta es, ¿sería justo para ella, en su estado mental actual seguir siendo juzgada? Pero siempre que se haya recuperado lo suficiente, esperaría que la extradición se llevara a cabo de forma bastante rutinaria", aseguró el abogado.



Caso Zulma Guzmán

La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro fue detenida en Londres en enero de este año y permanece privada de la libertad en la prisión de máxima seguridad HMP Bronzefield, en Londres, acusada de haber causado la muerte de dos menores de edad en Bogotá mediante el uso de un potente veneno llamado talio que les suministró en unas frambuesas congeladas. Los hechos ocurrieron en abril de 2025.



Guzmán Castro escapó del país, pero fue localizada en la capital británica. Permanece en la ciudad mientras se lleva a cabo la audiencia de extradición, con el objetivo de que regrese a Colombia, donde la Fiscalía le imputará formalmente los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio. Asimismo, un juez de control de garantías ordenó la prórroga de su orden de captura por un año más.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co