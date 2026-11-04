Secuestran en Arauca a subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández

La subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández, que está en el grupo de Caballería de Saravena No. 18, fue secuestrada en Arauca este miércoles 4 de noviembre. El Comando de la Décima Octava Brigada, informó que la oficial se movilizaba por el casco urbano del municipio de Saravena cuando fue interceptada por dos hombres armados en moto que presuntamente son integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz de la guerrilla del Eln.



“Una vez conocida la situación, este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”, añadió el comando, precisando que, “en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se adelantan acciones de búsqueda para dar con el paradero de la oficial y obtener resultados que permitan su pronto regreso”. Se conoció que se han cerrado las vías en Arauca y se vigilan los ríos para evitar que los criminales lleven a la militar a Venezuela.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía suministrar cualquier información que contribuya a la ubicación de la uniformada contactándose con la línea gratuita nacional 147 o al celular 313 297 1482, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con este propósito.



De la Espriella exige su liberación inmediata y le hace advertencia el Eln

El presidente Abelardo de la Espriella condenó “el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del ELN, Frente Domingo Laín Sáenz”, y exigió la liberación inmediata de la subteniente María Camila Pantoja.

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También le envió un mensaje a la guerrilla, señalada de privar de la libertad a la oficial: “¡AL ELN LE ADVIERTO: SE EQUIVOCARON DE GOBIERNO! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones. ¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE!”.



El comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, también rechazó los hechos, asegurando que “el secuestro es una práctica criminal que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana. Pretender intimidar a nuestras Fuerzas Militares mediante estos actos constituye una grave violación de los derechos fundamentales. No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia. Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada, según la información conocida, por integrantes de esta organización narcoterrorista”.



“A su familia le expresamos nuestra solidaridad y la certeza de que no está sola. Hemos dispuesto capacidades especializadas del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y labores de inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional, para intensificar su búsqueda y lograr su pronta liberación. A quienes la mantienen cautiva les exigimos su liberación inmediata e incondicional. No descansaremos hasta traer a nuestra oficial de regreso a casa y llevar ante la justicia a los responsables”, agregó.

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Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, también rechazó lo ocurrido con la uniformada, asegurando que “este acto criminal atenta gravemente contra la libertad, la vida y la dignidad humana. Acompañamos de manera integral a la familia de nuestra oficial en este difícil momento, brindándoles todo nuestro apoyo, solidaridad y asistencia institucional. (…) ¡No descansaremos hasta traerla de regreso!”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL