Niño en Tolima murió en accidente de tránsito cuando montaba patineta por el municipio de Lérida

El luto embarga a una familia en el norte del departamento de Tolima después de la muerte del pequeño Deiby Jácome, un niño de tan solo 12 años que perdió la vida en un fatal accidente de tránsito en el municipio de Lérida.



De acuerdo con los medios de comunicación locales, el menor de edad iba montando una patineta por las calles de Lérida cuando sufrió el siniestro con una camioneta que se desplazaba por uno de los sectores más conocidos del municipio. El accidente ocurrió el 3 de noviembre, sobre las 8:30 de la noche, en la esquina de la “Bruja Yeye”. (Lea también: Cae joven de 24 años, señalado por crimen de una mujer que cayó desde cuarto piso en Bogotá)

Actualmente, el accidente es materia de investigación por parte de las autoridades. Tampoco se tiene conocimiento del paradero del conductor. De acuerdo con la información preliminar, el menor disfrutaba del juego con su patineta cuando presuntamente fue chocado por una camioneta de color blanco. Queda, mientras tanto, en manos de las autoridades esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si el conductor iba bajo la influencia de sustancias alucinógenas o alcohol.

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La Alcaldía de Lérida lamentó la partida del pequeño Deiby y dijo que esta es una pérdida que enluta a toda la comunidad. La administración municipal expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del niño. “Que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento. Descansa en paz, Deiby”, dijo la entidad en una publicación. En una fotografía en la que aparece el niño, el gobierno municipal exaltó lo que fue Deiby en vida: “un excelente hijo, estudiante y compañero”. (Otras noticias de Tolima: Así es la vida en Chaparral, Tolima, el pueblo del enjambre sísmico: "Nos cambió la vida")



A lo largo de 2026, Colombia ha registrado un incremento del 21 % en los homicidios en accidentes de tránsito, en comparación con el año pasado. Entre el 1 de enero y el 14 de octubre, el país ha tenido 7.109 casos registrados en el sistema estadístico de la Policía Nacional. Tolima, por su parte, presenta un decrecimiento en sus cifras en cuanto a este delito. En 2025 ya registraba 204 casos, pero para este año hay 192.

María Paula Rodríguez Rozo

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