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Ataque con camión cargado de explosivos cerca de estación de Policía en Patía, Cauca: esto se sabe

Un camión cargado con explosivos fue detonado cerca de la subestación de Policía de El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca. La explosión ocurrió sobre la vía Panamericana, por lo que se encuentra cerrada. Esto se sabe

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Ataque con camión cargado de explosivos cerca de estación de Policía en Patía, Cauca: esto se sabe
Cortesía - Captura de pantalla

Una explosión de gran magnitud se registró en el corregimiento de El Estrecho, en el municipio de Patía, al sur del Cauca, luego de la detonación de un camión tipo volqueta cargado con explosivos en inmediaciones de la subestación de Policía del sector. De manera preliminar, se reportan daños en estructuras, mientras las autoridades atienden la emergencia y avanzan en la verificación de las afectaciones.

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El hecho ocurrió sobre la vía Panamericana, en uno de los corredores de conexión entre Popayán y Pasto. La detonación del vehículo dejó de manera preliminar un muerto y al menos 3 heridos. Además, generó una emergencia en este punto del departamento, por lo que se recomienda a los conductores evitar el tránsito por la zona mientras se desarrollan las labores correspondientes.

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