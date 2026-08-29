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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lucas Murillo ya está siendo trasladado Bucaramanga para recibir atención médica, según Nueva EPS

Lucas Murillo ya está siendo trasladado Bucaramanga para recibir atención médica, según Nueva EPS

Después de que el menor de 7 años pidiera ayuda al Gobierno nacional para que su EPS por fin lo atendiera, la entidad prestadora de salud indicó que ya lo trasladó de Cúcuta a Bucaramanga.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de ago, 2026
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El menor de siete años de edad, Lucas Francesco Murillo García, residente en la ciudad de Cúcuta, solicitó la intervención del Gobierno nacional para obtener las autorizaciones médicas de la entidad promotora de salud Nueva EPS, necesarias para realizar los exámenes requeridos para acceder a la lista de espera de trasplante de corazón. Abelardo de la Espriella informó que solicitó especial atención de la EPS en este caso.

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El paciente presenta una cardiopatía congénita denominada atresia de la válvula pulmonar y una posterior hipertensión pulmonar severa, por lo cual tiene medio corazón y ha pasado por tres cirugías de corazón abierto.

Andrea García, madre de Lucas, detalló en Noticias la patología y las barreras de atención médica: "Desde pequeño lo diagnosticaron con una cardiopatía que se llama Trecia la válvula pulmonar con el tiempo pues le le dio hipertensión pulmonar severa".

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Además, la mamá de Lucas Murillo describió el origen de los inconvenientes administrativos con la entidad prestadora de servicios de salud. Mencionó que "hemos tenido problemas con la nueva EPS debido a que de a partir de septiembre que lo enviaron para la Fundación Valle de Lili de a partir de ese momento no nos volvieron a autorizar eh pues los controles los exámenes que necesitaba". La madre de familia añadió que el recurso a las vías legales no generó soluciones efectivas, manifestando que: "nosotros tenemos infinidad de tutelas y desacatos".

Frente al requerimiento del menor, la entidad prestadora de salud emitió un comunicado oficial sobre la gestión del caso. En dicha declaración escrita, la Nueva EPS expresó que "agradecemos el seguimiento y la articulación institucional frente al caso de Lucas. Desde Nueva EPS acompañamos a Lucas y a su familia y coordinamos su traslado a Bucaramanga para que reciba la atención especializada que requiere. Nuestra prioridad es su bienestar y la continuidad de su atención y la de nuestros afiliados".
La familia espera que en Bucaramanga se efectúen los exámenes diagnósticos y el cateterismo de cuarto nivel indispensables para el registro oficial de trasplante. Lucas manifestó que su propósito al recibir este tratamiento médico es poder desarrollarse profesionalmente en el futuro, indicando que de grande desea ser "o futbolista o doctor".

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