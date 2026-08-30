Luna, la perrita que murió tras ser abusada en Antioquia: ofrecen recompensa de $50 millones

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables de la muerte de una perrita llamada Luna, en el municipio de San Roque. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La administración departamental informó que la recompensa busca obtener información que permita avanzar en la investigación por los hechos que habrían afectado al animal. La Gobernación señaló que los responsables deben responder ante las autoridades. “Ofrecemos recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar y judicializar a los agresores de la perrita ‘Luna’ en San Roque. Estos hechos ya los denunciamos ante la Fiscalía”, indicó la Gobernación de Antioquia.

Para entregar información, las autoridades habilitaron las líneas 3143587212, 3213947094 y 123.



Ofrecemos recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar y judicializar a los agresores de la perrita “Luna” en San Roque. Estos hechos ya los denunciamos ante la @FiscaliaCol. Los responsables de semejante atrocidad deben pagar. pic.twitter.com/lUI5T0s8mq — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) August 28, 2026

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Luna murió después de varios días

De acuerdo con el mensaje publicado por la plataforma defensora de los animales Alto, Luna murió el 27 de agosto, después de permanecer varios días bajo atención y cuidados veterinarios.

En un mensaje atribuido a la familia de la perrita, sus allegados expresaron el dolor por su muerte y agradecieron a las personas que estuvieron pendientes de su recuperación. “Nuestra querida Luna nos esperó cinco días, solo para demostrarnos lo fuerte que siempre fue nuestro amor por ella”, señala el mensaje.

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La familia también pidió que el caso continúe siendo investigado y que las autoridades logren establecer quiénes serían los responsables. “Pido que este caso no quede archivado, mi querida Luna merece descansar en paz y que el culpable pague”, manifestó la familia.

Un video difundido sobre el caso muestra a Luna mientras recibía cuidados veterinarios tras ser abandonada en una quebrada. La Gobernación de Antioquia informó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y que, junto con la Policía Nacional, se busca obtener información que permita avanzar hacia la identificación y captura de quienes estarían relacionados con los hechos.

El anuncio se conoce además pocos días después de la entrada en vigencia de la Ley No Mas Zoofilia relacionada con la protección de los animales en Colombia.

Luna, una pequeña perrita víctima de abuso sexual encontrada en una quebrada en el municipio de San Roque, Antioquia, no resistió y falleció ayer en la tarde.



Hay un violador suelto. @Policiantioquia



Compartimos mensaje de su familia 💔 : " Nuestra querida Luna nos espero 5… pic.twitter.com/eSVsbEiQAk — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 27, 2026

Nueva ley sanciona el abuso sexual contra animales

El caso de Luna se conoce luego de la sanción de la Ley 2627 de 2026, denominada Ley No Más Zoofilia, que incorporó al Código Penal colombiano un delito específico relacionado con el acceso carnal a animales.

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La norma establece una pena de 48 a 55 meses de prisión (hasta más de 4 años) para quien sea declarado responsable de esta conducta, además de multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (hasta casi 90 millones de pesos).

La legislación también contempla inhabilidades para ejercer actividades relacionadas con animales y restricciones para adquirir, tener, cuidar o brindar refugio a estos. Las penas pueden aumentar cuando se presentan circunstancias de agravación, entre ellas que los hechos sean cometidos por dos o más personas, involucren a más de un animal, ocurran en espacios públicos, se repitan contra el mismo animal o exista sevicia o crueldad.

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También se contempla un aumento de la pena cuando la conducta sea grabada, difundida o promovida mediante medios de comunicación o plataformas digitales. En el caso de Luna, la investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes estarían involucrados y cuáles serían las responsabilidades correspondientes.

Colombia ha fortalecido su legislación frente al maltrato y la violencia contra los animales. Ahora, esta ley se suma a la Ley Ángel o Ley 2455 de 2025 que recibe su nombre en homenaje a un perro que sobrevivió a un grave caso de maltrato en Boyacá y estableció modificaciones para fortalecer las medidas de protección de los animales y las sanciones frente a determinadas conductas de violencia y crueldad.

Entre sus disposiciones se encuentran el aumento de penas para quienes causen la muerte o lesiones graves a un animal, además de medidas relacionadas con la actuación de las autoridades y la protección de los animales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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