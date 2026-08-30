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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alerta por actividad del volcán Puracé: al menos 8 temblores sentidos tras advertencia del SGC

Alerta por actividad del volcán Puracé: al menos 8 temblores sentidos tras advertencia del SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un incremento en la actividad sísmica del volcán Puracé desde la tarde del sábado, con 58 eventos inicialmente registrados. Posteriormente, se presentaron nuevos movimientos, algunos sentidos en municipios como Puracé, Totoró y Popayán, mientras la alerta se mantiene en nivel naranja.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Alerta por actividad del volcán Puracé: al menos 8 sismos sentidos tras advertencia del SGC
Al menos 8 sismos sentidos tras advertencia del SGC -
SGC

El volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos permanecen en alerta naranja luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara un incremento en la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán, así lo informó la entidad en un comunicado.

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La advertencia fue emitida el sábado 29 de agosto, después de que, desde las 4:20 p.m., se registrara un aumento en los eventos sísmicos de tipo volcano-tectónico (VT). Según el boletín extraordinario publicado por el SGC a las 8:00 p.m., hasta ese momento se habían contabilizado 58 eventos, localizados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán Puracé y a una profundidad cercana a los 9 kilómetros.

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Uno de los movimientos destacados por el SGC ocurrió a las 6:18 p.m., con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 9,4 kilómetros. El evento fue localizado en el sector del valle de San Rafael, a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán.

El organismo también señaló otros eventos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8, algunos de los cuales fueron reportados como sentidos por habitantes de los municipios de Puracé, Totoró y Popayán.

Más sismos registrados después del boletín

Tras el reporte extraordinario del SGC, continuaron registrándose movimientos sísmicos en el área de influencia del volcán Puracé. De acuerdo con los registros suministrados, al menos ocho sismos fueron reportados posteriormente, con magnitudes entre 2,2 y 4,3.

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Entre los eventos registrados se encuentran movimientos de magnitud 2,2, 2,5, 2,6, 2,8, 2,9, 3,1, 3,9 y 4,1, además del sismo de magnitud 4,3 registrado a las 11:37 p.m. del sábado 29 de agosto, que corresponde al de mayor magnitud de los relacionados en estos registros.

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Este último movimiento tuvo como referencia el área de influencia del volcán Puracé, en jurisdicción de Totoró, Cauca. El reporte indica una profundidad superficial y señala como municipios cercanos a Puracé y Silvia.

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La actividad sísmica registrada corresponde al tipo de eventos asociados al fracturamiento de roca. Sin embargo, el SGC ha señalado que estos movimientos deben ser analizados dentro del seguimiento permanente que realiza sobre el sistema volcánico.

¿Qué dijo el SGC sobre el volcán Puracé?

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explicó que la actividad comenzó a evidenciarse desde las 4:20 de la tarde del sábado.

“Se presentó un incremento en la actividad asociada al fracturamiento de roca dentro del área de influencia del volcán Puracé”, explicó. El funcionario indicó que la actividad se concentró a unos 11 kilómetros en dirección nororiental del cráter y a una profundidad de aproximadamente 9 kilómetros. También señaló que se registraron alrededor de 50 eventos en el periodo inicial, entre los que destacaron aquellos con magnitudes de 2,8 a 4,1.

Santacoloma confirmó que varios de estos movimientos fueron reportados como sentidos por habitantes de Totoró, Puracé y Popayán. El coordinador explicó además que este tipo de actividad puede presentarse dentro de una zona de influencia volcánica, particularmente en sectores donde existen estructuras de falla que pueden interactuar con el sistema volcánico.

Pese al incremento de la actividad sísmica, el SGC informó que no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico. “Permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días y no se han registrado cambios algunos después del registro de estos eventos”, explicó Santacoloma.

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Por esta razón, el volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos continúan en estado de alerta naranja, categoría que corresponde a un volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad volcánica y aseguró que continuará informando cualquier modificación que sea identificada.

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Recomendaciones para la comunidad

Ante la actividad registrada, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán hizo un llamado a la comunidad para que se abstenga de acceder a la parte alta del volcán Puracé, curiquinga y Piocollo.

Asimismo, recomendó consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El SGC también pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines diarios y extraordinarios que puedan ser publicados y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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