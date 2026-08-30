Tres policías resultaron heridos tras ataque con dron a estación de Policía en Pailitas, Cesar

Un ataque con un dron contra la estación de Policía de Pailitas, Cesar, dejó tres uniformados heridos, uno de ellos de gravedad, quien fue remitido a Valledupar para recibir atención médica. Las autoridades locales rechazaron el hecho y anunciaron el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en el municipio.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, a traves de sus redes sociales informó que se comunicó con el ministro de Defensa para solicitar el aumento inmediato de la presencia militar en Pailitas, mientras las autoridades avanzan en las acciones de seguridad tras el ataque.

“Rechazamos con absoluta contundencia el atentado terrorista con drones contra nuestros policías en Pailitas. Mi solidaridad con los tres uniformados heridos, quienes están recibiendo atención médica”, manifestó la mandataria a través de su cuenta de X.



Luego de la comunicación entre la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y el Ministerio de Defensa, fue ordenada la militarización de Pailitas. La Gobernación señaló que esta medida busca reforzar la seguridad en el municipio después del ataque contra la estación de Policía.



“¡Pailitas no está sola!”, indicó la Gobernación del Cesar en un mensaje en el que también informó sobre la recuperación de los uniformados heridos. Por su parte, la gobernadora aseguró que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), junto con las autoridades, se adelantan las acciones correspondientes para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes.

Rechazamos con absoluta contundencia el atentado terrorista con drones contra nuestros policías en Pailitas. Mi solidaridad con los tres uniformados heridos, quienes están recibiendo atención médica.

He contactado al ministro de Defensa para solicitar el refuerzo inmediato de la… — Elvia Milena Sanjuan D (@elviamilenasd) August 30, 2026

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¿Quién estaría detrás del ataque?

El ataque se registra en un contexto de recientes acciones con drones y hostigamientos atribuidos por las autoridades a grupos armados ilegales en el departamento del Cesar. La información disponible apunta al ELN como posible responsable, debido a un comunicado que circula y que es atribuido a esa organización. En el documento se hace referencia al ataque contra la estación de Policía de Pailitas y se anuncia un supuesto paro armado en varios municipios del Cesar, Magdalena y Bolívar.

En el comunicado atribuido al ELN se afirma que integrantes del denominado frente de guerra Camilo Torres estarían atacando la estación de Policía y se anuncia un paro armado desde las 8:00 de la noche del 29 de agosto hasta el 31 de agosto de 2026 en municipios de los departamentos mencionados.

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El documento también contiene amenazas contra varias personas señaladas de colaborar, presuntamente, con la Fuerza Pública y otras organizaciones.

"Es una guerra en contra del estado opresor, paramilitar y que ahora es aliado del país yanqui imperialista de norte América, país que oprime a la clase obrera, no es con la comunidad advertimos, pero hay personas en comunidades, como Tamalameque, Pailitas en el cesar, el Banco, mata de caña el cerrito en el Magdalena, Pelaya, La gloria, Regidor, Rio Viejo, peñón en Bolívar que se han coludido con estas organización del estado para dar información de nuestras células guerrilleras en estos municipios y así la tropas del ejército y policía den captura a nuestros camarada sometiéndolos a torturas y demás vejámenes a las que el estado opresor requiera", menciona el comunicado.





Ataque ocurre después de medidas antidrones en el Cesar

El hecho ocurre apenas un día después de que el Gobierno Nacional anunciara un plan de choque de seguridad para el Cesar, tras un Consejo de Seguridad extraordinario encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella.

El Gobierno informó el 28 de agosto que desplegaría capacidades y sistemas de protección antidrones en municipios considerados prioritarios, entre ellos El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, además de Valledupar. De acuerdo con el comunicado de Presidencia, la estrategia también contempla aumentar la seguridad sobre infraestructura estratégica, como el oleoducto, y concentrar acciones de inteligencia e intervención operativa en Aguachica.

El Gobierno indicó que estas medidas fueron adoptadas ante recientes ataques con drones y hostigamientos perpetrados por grupos armados al margen de la ley en el Cesar. Ahora, tras el ataque contra la estación de Policía de Pailitas, las autoridades anunciaron el refuerzo de la presencia militar en el municipio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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