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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / David Murcia Guzmán: ¿a qué cárcel de Colombia fue trasladado el creador de DMG?

David Murcia Guzmán: ¿a qué cárcel de Colombia fue trasladado el creador de DMG?

Murcia Guzmán llegó a su nueva prisión después de las 5:00 de la tarde del sábado y lo recibió una junta conformada por médico, responsable de tratamiento, psicólogo y más profesionales, que determinarán en dónde será ubicado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de ago, 2026
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David Murcia Guzmán: ¿A qué cárcel de Colombia fue trasladado el creador de DMG?
David Murcia Guzmán -
Colprensa

Las autoridades informaron este sábado 29 de agosto que David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG y con la que estafó a miles de colombianos, fue trasladado desde la cárcel de La Picota en Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.

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Murcia Guzmán llegó a Girón después de las 5:00 de la tarde y lo recibió una junta conformada por médico, responsable de tratamiento, psicólogo y más profesionales, los cuales determinarán en dónde lo ubicarán. Noticias Caracol conoció que lo más probable es que el delincuente sea dejado en los pabellones 7,8 o 9, que son los más estrictos de esta cárcel de máxima seguridad.

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¿Qué fue DMG?

DMG fue una pirámide creada por David Murcia Guzmán, que operó principalmente entre los años 2005 y 2008. La empresa ofrecía tarjetas prepago y prometía altos rendimientos económicos a sus clientes mediante un sistema que, según las autoridades, funcionaba como una captadora ilegal de dinero y una estructura piramidal. Miles de personas invirtieron sus ahorros en DMG, que llegó a expandirse por varias regiones de Colombia e incluso a otros países.

En 2008, el Gobierno intervino la empresa y la Fiscalía inició investigaciones que concluyeron que DMG había captado recursos del público sin autorización legal. El escándalo se convirtió en uno de los mayores casos financieros de la historia reciente de Colombia y afectó a miles de inversionistas.

Las autoridades colombianas procesaron a David Murcia Guzmán principalmente por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero sin autorización. Además, Murcia fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos relacionados con lavado de dinero y cumplió una condena de varios años antes de regresar a Colombia.

¿Cuántos años de cárcel está pagando David Murcia Guzmán?

David Murcia Guzmán cumple una condena de 22 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero. Su defensa ha solicitado que se le reconozca el tiempo de prisión que cumplió en Estados Unidos, argumentando que ya ha permanecido privado de la libertad durante más de 17 años y que no debería ser sancionado dos veces por los mismos hechos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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Cárcel La Picota

Municipio de Girón

Santander

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