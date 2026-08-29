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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan monumental trancón en la Autopista Norte tras accidente que deja una persona herida

Reportan monumental trancón en la Autopista Norte tras accidente que deja una persona herida

Los conductores reportan un trancón de hasta dos horas para salir de la ciudad, tras un choque que involucró dos vehículos y dejó una persona herida.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Accidente en la Autonorte.
Accidente en la Autonorte.
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El tráfico en la Autopista Norte para salir de Bogotá ha estado colapsado en la tarde de este sábado 29 de agosto. Según los reportes preliminares, se reportó un choque que dejó una persona herida entre un tractocamión y una motocicleta, y los usuarios indican que el trancón puede tardar hasta dos horas.

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En redes sociales se han compartido imágenes de una larga fila de vehículos detenidos. "Esta situación lleva años. La autopista norte colapsa ante cualquier mínimo inconveniente", indicó un ciudadano a través de X. Según la secretaría de Movilidad, el siniestro vial se presentó hacia la 1:30 de la tarde en la Autopista Norte con calle 235, sentido Sur - Norte. Las autoridades en su momento acordonaron la zona y restringieron el paso mientras atendían la situación.

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Hacia las 3:46 de la tarde, los vehículos fueron retirados de la vía y las unidades de tránsito empezaron a agilizar el tráfico, pero hasta el momento se reportan demoras en el corredor. "La Autopista norte todos los sábados vive colapsada pero el trancón a esta hora es monumental", escribió otro de los internautas.

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