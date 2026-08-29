Siete temblores en Colombia este sábado, entre magnitudes de 2,4 y 3,9: estos fueron los epicentros

Este sábado 29 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado un total de siete temblores en el país. Los eventos telúricos, ocurridos a lo largo del día en diversas zonas del suroccidente y pacífico colombiano, registraron magnitudes que oscilaron entre los 2,4 y los 3,9. A pesar de la frecuencia de estos movimientos, las autoridades de socorro y gestión del riesgo informaron que no se han reportado personas heridas ni daños estructurales de ningún tipo en los municipios afectados.

Cuatro temblores en Chocó, dos en Nariño y uno en el Cauca

La jornada sísmica se inició de madrugada, registrándose el primer evento a la 1:23 de la madrugada con una magnitud de 2,4 en el departamento de Nariño. Este movimiento tuvo su epicentro en el municipio de Aldana, específicamente en el área de influencia del Volcán Cumbal, y se localizó de forma referencial a 3 kilómetros de la cabecera municipal. Los datos instrumentales ubicaron el sismo en las coordenadas de latitud 0,91 y longitud -77,71, con una profundidad superficial menor a los 30 kilómetros.



Posteriormente, a las 5:50 de la mañana, se produjo el sismo de mayor intensidad de la mañana, alcanzando una magnitud de 3,9 en la región del Pacífico. Su epicentro se situó en el municipio de Medio San Juan (Andagoya), en el departamento de Chocó, localizándose de manera referencial a 14 kilómetros de Sipí. Las coordenadas de este evento fueron latitud 4,57 y longitud -76,74, con una profundidad calculada de 40 kilómetros.

El tercer temblor del día se registró a las 8:58 de la mañana también en el departamento de Chocó, esta vez con una magnitud de 3,1. El epicentro de este sismo se reportó en el municipio de Istmina, localizándose a una distancia de referencia de 30 kilómetros del municipio de Sipí. Técnicamente, se georreferenció en las coordenadas de latitud 4,39 y longitud -76,71, con una profundidad de 41 kilómetros.



Poco antes del mediodía, a las 10:33 de la mañana, un cuarto temblor se presentó de nuevo en el municipio de Medio San Juan (Andagoya), Chocó, registrando una magnitud de 3,5. El evento se localizó a 16 kilómetros de Sipí, en las coordenadas geográficas de latitud 4,56 y longitud -76,75, y se originó a una profundidad de 37 kilómetros.



A primeras horas de la tarde, la sismicidad retornó al departamento de Nariño, donde a la 1:35 p . m. se registró el quinto movimiento telúrico con una magnitud de 2,7. El epicentro se localizó en el área de influencia del Volcán Galeras, a una distancia referencial de 5 kilómetros del municipio de Nariño. Las coordenadas geográficas fueron latitud 1,25 y longitud -77,34, con una profundidad de tipo superficial (menor a 30 kilómetros).

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La tarde trajo un sexto sismo a las 2:47 de la tarde en el municipio de Istmina, Chocó, con una magnitud de 3,1. Este evento se registró en las coordenadas de latitud 4,39 y longitud -76,71, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros. De acuerdo con el reporte oficial, se estableció una localización de referencia a 30 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 kilómetros de Riofrío (Valle del Cauca).

Finalmente, en lo que va del sábado el Servicio Geológico Colombiano informó sobre un séptimo evento registrado a las 4:21 p. m. en el departamento del Cauca, el cual igualó la intensidad máxima de la jornada con una magnitud de 3,9. El epicentro se ubicó en el municipio de Totoró, en el área de influencia del Volcán Puracé, localizándose a 15 kilómetros de Totoró. Los parámetros geográficos del reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano fijaron este sismo en las coordenadas de latitud 2,39 y longitud -76,33, con una profundidad de 10 kilómetros.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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