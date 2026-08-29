Presidente ordenó revisar caso de niño de 7 años que espera recibir trasplante: “No me quiero morir”

Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años de Cúcuta, Norte de Santander, pidió ayuda al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, para acceder a los exámenes médicos y a un cateterismo que, según explicó en un video difundido en redes sociales, necesita para ser evaluado para un posible trasplante de corazón.

“Hola, señor Presidente, Abelardo de la Espriella. Yo me llamo Lucas Francesco Murillo García, tengo 7 años. Nací con una cardiopatía, utilizo siempre oxígeno”, dijo el menor al inicio del video.

Lucas contó que vive en Cúcuta y que ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto. Explicó que nació con una condición en la que, según sus palabras, “solamente tengo medio corazón” y señaló que su madre lleva alrededor de un año realizando gestiones ante la Nueva EPS para conseguir la autorización de los procedimientos médicos que requiere.



“Mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autorice unos exámenes y un cateterismo de una clínica de cuarto nivel para que me ingrese a una lista de trasplante de corazón”, manifestó el niño.



En el video, Lucas también expresó su deseo de continuar estudiando y pidió directamente la intervención del mandatario. “Dios siempre me ha ayudado y ahora quiero que usted me ayude. Yo no quiero morir, soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero hacer seguir aprendiendo”, afirmó.

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El menor agregó que necesita acceder al proceso médico para un eventual trasplante y cerró su mensaje con un llamado al presidente: “Muchas gracias de antemano y como se dice, firme por la patria”.

Abelardo de la Espriella ordenó revisar el caso

Tras conocerse el video, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró que impartió una instrucción a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que asumiera la revisión del caso.

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“He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente”, escribió el mandatario.

De La Espriella pidió a la ministra ubicar a la familia del menor y revisar su situación con la Nueva EPS, además de garantizar que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiera. “La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones. Estaré pendiente de este caso”, señaló el presidente.

La instrucción se conoció después de que Lucas expusiera públicamente las dificultades que, según su relato, había enfrentado su familia para acceder a los procedimientos requeridos.

Minsalud informó sobre el traslado

La ministra de Salud, Ana María Vesga, también se refirió al caso a través de X. En su publicación indicó que Lucas tiene siete años, ocho hermanos y que su padre también está enfermo.

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Según la ministra, Andrea, la madre del menor, lleva más de un año esperando una respuesta relacionada con la atención de su hijo. "Viendo como se agotan los días para su pequeño hijo”, escribió la funcionaria.

Vesga informó además que la situación comenzó a tener avances y mencionó a la Fundación Cardiovascular de Colombia y a Víctor Raúl Castillo como parte de las entidades y personas que, según su publicación, estaban interviniendo en el caso.

La ministra agregó que se había logrado una gestión para atender a la familia en Cúcuta y aseguró: “No están solos, ningún paciente lo está”. La Secretaría de Salud de Cúcuta también informó sobre las acciones adelantadas después de conocerse el caso. Taiz del Pilar Ortega Torres, secretaria de Salud de la ciudad, confirmó en los comentarios de la publicación que funcionarios de esa dependencia ya habían acudido a la vivienda del menor.

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"Presidente, por instrucciones del señor alcalde, desde la Secretaría de Salud asistimos hoy a la vivienda de Lucas. La ministra ya está haciendo lo propio y hemos logrado acordar el traslado del niño para esta misma semana", señaló Ortega Torres junto con una foto acompañada por el pequeño y la familia.

Presidente por instrucciones del señor alcalde desde la sec salud hemos asistido hoy a la vivienda de Lucas ,ya la Ministra está haciendo lo propio y hemos logrado el traslado del niño esta misma semana. pic.twitter.com/OPb3fuqM2D — Taiz del Pilar Ortega Torres (@PilarTaiz) August 29, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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