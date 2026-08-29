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Grave accidente deja 3 fallecidos y cerca de 15 heridos en la vía La Pintada–Manizales: esto se sabe

El siniestro vial involucró un bus y un tractocamión. El gobernador de Antioquia lamentó el hecho e indicó que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Grave accidente deja 3 fallecidos y cerca de 15 heridos en la vía La Pintada–Manizales
Grave accidente deja 3 fallecidos y cerca de 15 heridos en la vía La Pintada–Manizales.
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Tres personas murieron y al menos 15 resultaron lesionadas tras un grave accidente que se reportó a unos 27 kilómetros de La Pintada, en el suroeste del departamento de Antioquia. El siniestro en la vía que comunica este municipio con la ciudad de Manizales, e involucró un bus y un tractocamión. Las autoridades acordonaron la zona mientras atienden la situación y retiran los vehículos.

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Se conoció que el bus salió del terminal de Medellín, y que dentro de las personas fallecidas está el conductor y no se reportan menores de edad. Por el momento se desconocen las causas del choque, y los hechos siguen siendo materia de investigación por parte de la Policía de Tránsito de Antioquia y de Manizales.

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"Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales, que deja preliminarmente tres personas fallecidas y quince lesionados, quienes fueron remitidos a los hospitales de La Pintada, Marmato y Supía. Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados. La vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de atención. Seguimos atentos a la evolución de esta tragedia", escribió Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, en su cuenta de X.

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