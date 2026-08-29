Grave accidente deja 3 fallecidos y cerca de 15 heridos en la vía La Pintada–Manizales: esto se sabe

Tres personas murieron y al menos 15 resultaron lesionadas tras un grave accidente que se reportó a unos 27 kilómetros de La Pintada, en el suroeste del departamento de Antioquia. El siniestro en la vía que comunica este municipio con la ciudad de Manizales, e involucró un bus y un tractocamión. Las autoridades acordonaron la zona mientras atienden la situación y retiran los vehículos.

Se conoció que el bus salió del terminal de Medellín, y que dentro de las personas fallecidas está el conductor y no se reportan menores de edad. Por el momento se desconocen las causas del choque, y los hechos siguen siendo materia de investigación por parte de la Policía de Tránsito de Antioquia y de Manizales.

"Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales, que deja preliminarmente tres personas fallecidas y quince lesionados, quienes fueron remitidos a los hospitales de La Pintada, Marmato y Supía. Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados. La vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de atención. Seguimos atentos a la evolución de esta tragedia", escribió Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, en su cuenta de X.



Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales, que deja preliminarmente tres personas fallecidas y quince lesionados, quienes fueron remitidos a los hospitales de La Pintada, Marmato y Supía.



Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 29, 2026

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