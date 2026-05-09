Explosión en mina en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca: reportan cuatro mineros atrapados

En la tarde de este sábado se registró una explosión en una mina ubicada en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca. "Se presenta un fuerte accidente Minero por explosión en una mina, al parecer cuatro mineros atrapados", se lee en un comunicado de la Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca.



El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel compartió a través de sus redes sociales que "en el lugar ya hacen presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal, apoyando las labores de búsqueda y rescate".

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Asimismo, el gobernador reveló los nombres de los cuatro trabajadores atrapados en la mina tras la explosión: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López. "Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia", agregó Rey Ángel.

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