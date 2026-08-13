El emotivo mensaje de un padre que busca a su hijo en los escombros de Pereira: “Te vas a casar”

El periodista Diego Guauque fue hasta Pereira para documentar una parte de lo que están viviendo las personas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, que le dio un giro de 180 grados a miles de familias en toda Colombia. El barrio Cuba concentra una buena parte de las viviendas afectadas que hay en la capital risaraldense. Los residentes están vivos, pero perdieron su techo, el fruto de su trabajo. Las casas no son solo paredes y cemento. Es un sueño, el esfuerzo de mucho tiempo y la llave que se recibió con emoción para abrirle la puerta a experiencias de vida.

“Cuando una casa se cae, no solamente se caen unas paredes, se derrumba una parte de la historia de una familia”, puntualizó Guauque, que ha compartido la experiencia en redes sociales.

Donde hay escombros de estructuras, queda gente que escarba con la convicción de encontrar sobrevivientes. Debajo de ellos hay personas con vidas y proyectos que están en suspenso, porque lo primero que deben hacer es sobrevivir, respirar, mantenerse con vida hasta que alguien dé con ellos.



Entre los voluntarios que cavan y cavan como pueden en los escombros de Pereira, está Hernán Giraldo, el papá de Juan Felipe Giraldo, un joven de 24 años que había llegado en la madrugada del lunes a la ciudad. El terremoto truncó sus planes, pues Felipe tenía planeado llegar al altar este domingo para sellar su alianza con su pareja, madre de un niño de dos años que comparten. Su novia lo espera en Bogotá, mientras que su padre insiste en encontrarlo. “Acá estoy todo el tiempo”, señala don Hernán, frente a los escombros del hotel donde se quedaba Juan Felipe.



Para él, han sido días de tristeza y dolor, mezclados con fe y esperanza. “Estoy seguro de que mi hijo está vivo. Hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”. Don Hernán le manda a decir: “Hijo, te amo y el domingo te vas a estar casando. Y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”. El padre de Juan Felipe dice con fuerte convicción que su hijo es “un berraco” y puede soportar el reto de vivir lo suficiente para salir con vida.

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Con reportería de Diego Guauque, de Séptimo Día

María Paula Rodríguez Rozo

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