Videos | Así trabajan rescatistas para encontrar sobrevivientes bajo los escombros en Cali

Mientras el país intenta comprender la dimensión del terremoto que la golpeó, en distintos puntos de Cali se libra otra batalla. La de quienes, con las manos, picos, palas, baldes y cualquier herramienta disponible, remueven toneladas de concreto con un solo propósito: encontrar vida.

Las imágenes registradas por la periodista de Noticias Caracol, Mayra Tenorio, muestran apenas una parte del enorme esfuerzo que realizan rescatistas, organismos de socorro y ciudadanos en el barrio El Refugio, uno de los sectores donde el terremoto dejó edificios reducidos a montañas de escombros.

Allí, donde antes había hogares, hoy el sonido del trabajo humano se mezcla con largos instantes de absoluto silencio. No es un silencio cualquiera. Es el que se hace para escuchar una voz, un golpe, un quejido o cualquier señal que indique que alguien sigue con vida bajo las estructuras colapsadas.



Cada minuto puede hacer la diferencia

En uno de los aproximadamente 56 edificios colapsados que reporta la ciudad, decenas de personas trabajan sin detenerse.



Desde lo que fue una edificación de ocho pisos, los equipos de rescate avanzan con extrema precaución. Cada movimiento es calculado para evitar nuevos derrumbes y, al mismo tiempo, aumentar las posibilidades de localizar sobrevivientes.

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Los rescatistas no están solos, caninos que recorren cuidadosamente los montículos de concreto, los acompañan. Mientras los perros rastrean posibles señales humanas, quienes lideran las labores elevan una petición que se repite una y otra vez.

"Si hay alguien con vida, grite o haga un sonido", dicen antes de pedir silencio absoluto. Durante esos segundos nadie habla. Nadie mueve una piedra más de la necesaria. Toda la atención se concentra en escuchar.

Así trabajan entre los escombros en Cali para rescatar sobrevivientes tras el colapso de una estructura de ocho pisos en el barrio El Refugio, ocurrido luego del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en la mañana del 10 de agosto en Colombia.



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Algunos voluntarios se arrastran entre pequeños espacios abiertos por el colapso de la estructura. Otros llenan baldes con fragmentos de concreto, ladrillos y tierra que luego pasan de mano en mano formando filas de solidaridad.

No hay pausas largas ni gestos de desesperación. Se vive una calma que parece necesaria para enfrentar una labor en la que cada decisión puede marcar la diferencia. Teniendo en cuenta que las jornadas se desarrollan con la certeza de que estas son horas determinantes para quienes permanecen atrapados.

Uno de los principales puntos de búsqueda continúa siendo el edificio Brisas del Limonar, ubicado en el sector de Capri.

Según el reporte oficial, en ese lugar habría 25 personas atrapadas bajo la estructura que colapsó durante el terremoto. Allí permanecen concentrados organismos de socorro, equipos especializados y voluntarios, que mantienen las operaciones de rescate mientras avanzan las labores de remoción de escombros.

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Cali sigue enfrentando la emergencia

La magnitud de la tragedia continúa reflejándose en las cifras entregadas por las autoridades. De acuerdo con el más reciente balance divulgado por Asocapitales, el número de personas fallecidas por el terremoto en Colombia ascendió a 181.

Cali es, hasta el momento, la ciudad más golpeada por la emergencia, con 95 víctimas fatales. El alcalde Alejandro Eder informó además que el balance preliminar registra 949 personas heridas, 86 rescatadas con vida, 239 personas atrapadas y 56 edificios colapsados.

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