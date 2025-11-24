En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Graves denuncias por explotación laboral en Crem Helado, BonIce y Vive100: esto investiga Mintrabajo

Graves denuncias por explotación laboral en Crem Helado, BonIce y Vive100: esto investiga Mintrabajo

El Ministerio de Trabajo de Colombia ha puesto en marcha una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el abogado y líder social Óscar David Benavides. Esto es lo que se solicita.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 24 de nov, 2025
MinTrabajo investiga denuncias por explotación laboral en Crem Helado, BonIce y Vive100

