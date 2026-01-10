Videos del accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez: la areonave no alcanzó a volar

Sobre las 4:00 de la tarde de este sábado 10 de enero se presentó un terrible accidente aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, además de algunos integrantes de su equipo de trabajo. La avioneta en la que se accidentó el artista era de matrícula N325FA. Según el reporte preliminar, la aeronave iba a despegar desde Paipa, pero esta no alcanzó a alzar vuelo. Un video captado por personas en el lugar quedó el momento en el que el avión tomó velocidad crucero, salió de la pista y segundos después se accidentó en una finca de la vereda Romitas, sector Merengo.



Un video compartido por el fotógrafo del artista da cuenta cómo fueron los segundos antes del despegue. El reporte de las autoridades fue que la avioneta tenía como destino el municipio de Marinilla, departamento de Antioquia, donde el cantante de iba a presentar a las 9:00 de la noche.



Identidades de los fallecidos en accidente donde murió Yeison Jiménez

Minutos después de confirmarse el accidente, la misma Aeronáutica fue la que confirmó la muerte del artista, oriundo de Manzanares, Caldas: “Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez. La lista oficial de los ocupantes fallecidos es la siguiente: Piloto: Capitán Hernando Torres. Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora”.

Agregó la entidad que “el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT). En el punto del accidente se encuentran actualmente trabajando de manera coordinada la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y diversos organismos de emergencia locales. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso”.

Habla testigo que presenció accidente de Yeison Jiménez

Maximiliano Panqueba, testigo que estaba a 200 metros de donde ocurrió el accidente, relató en Noticias Caracol los momentos previos al siniestro: Nosotros lo que vimos fue que la avioneta despegaba al aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores de la finca que queda junto a la finca donde cayó la avioneta. La avioneta, aparentemente, despegó del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando, al parecer, uno de los motores comenzó a sonar y la avioneta empezó a perder estabilidad”.



Como quedó registrado en otro video, unidades del Cuerpo de Bomberos de Duitama y de la Policía, intentaron apagar el fuego por varios minutos. “Nosotros corrimos a donde fue el accidente con la gente que trabaja aquí en la finca. Nosotros íbamos llegando cuando ocurrieron las explosiones del combustible. Nadie se acercó y se informó directamente a las autoridades. Llegaron ellos (las autoridades) y comenzaron a apagar el fuego”, agregó Maximiliano.



Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de atención con la llegada de organismos de socorro de Duitama y Paipa, ambulancias y personal de la Aeronáutica Civil, quienes realizaron labores de extinción del fuego, refrigeración y aseguramiento del área. Actualmente, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro, mientras se mantiene la recomendación a la población de no acercarse al lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

