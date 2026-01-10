Fotos del accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez

En la tarde de este sábado 10 de enero, autoridades de Boayacá alertaron sobre la caída de una avioneta en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama. Seis víctimas mortales han sido reportadas por las autoridades, entre las cuales está el cantante de música popular Yeison Jiménez, uno de sus mánagers y su equipo de trabajo.

Información previa indica que la avioneta de placas N325FA salió en horas de la tarde del aeropuerto de Paipa y tenía como destino la ciudad de Medellín, pues esta noche tenía una presentación programada en el municipio de Marinilla, Antioquia. El domingo tenía otras en otros municipios del departamento.

La Aeronáutica Civil confirmó el siniestro y el mismo fue atendido por el cuerpo de Bomberos de Boyacá. Desafortunadamente, como se puede ver en las imágenes compartidas por las autoridades, así como personas que llegaron al lugar de los hechos, notaron que la aeronave quedó incinerada y todos sus ocupantes fallecieron.



Preliminarmente, las autoridades estiman que la avioneta no alcanzó la altura necesaria para elevarse, lo que llevó a que chocara a unos escasos metros de la pista del aeropuerto y con pocos segundos sobre el aire.



El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT). En el punto del accidente se encuentran actualmente trabajando de manera coordinada la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y diversos organismos de emergencia locales.



Las personas que fallecieron en accidente junto a Yeison Jiménez

"En el día de hoy, aproximadamente a las 15:00 horas, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez", informó en su más reciente comunicado la Aeronáutica Civil.

Los demás ocupantes, según detalló la entidad, fueron identificados:



Piloto: Capitán Hernando Torres.

Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Señalaron también que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Nos unimos en solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para el país y la industria cultural. La Aerocivil continuará proporcionando actualizaciones oficiales a medida que se disponga de información técnica confirmada por las autoridades competentes".

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

"El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

NOTICIAS CARACOL