Yeison Jiménez semanas antes de muerte: "Soñé 3 veces con que íbamos a tener un accidente en avión"

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión", contó el ídolo de la música popular Yeison Jiménez. Fue en una entrevista con el programa Se Dice De Mí, de Caracol Televisión, hace solo tres semanas. Este 10 de enero del 2026 el artista falleció en un siniestro aéreo en Paipa, Boyacá.

En el programa, Yeison Jiménez relató que tuvo tres sueños premonitorios sobre un accidente aéreo antes de que ocurriera el evento real. En sus sueños, él debía advertirle al piloto que diera una vuelta; al hacerlo, el piloto le confirmaba que algo había fallado pero que ya lo había solucionado. Sin embargo, en el tercer sueño, el desenlace fue fatal: soñó que se habían matado y que la noticia salía en los medios de comunicación. Incluso llegó a soñar específicamente que un ala del avión se desprendía mientras estaban en el aire. A pesar de recibir estas tres señales de Dios, el artista admite que en su momento no logró captarlas ni entender su gravedad.



El músico también contó el incidente que tuvo en Medellín un 24 de mayo, apenas diez días antes del nacimiento de su hijo. A pesar de que el avión acababa de salir de mantenimiento, el incidente comenzó apenas 13 o 14 segundos después de despegar. Al elevarse, Yeison sintió unos ruidos ("puf puf") y notó que los parámetros de vuelo estaban mal: no tenían velocidad, el avión no subía y los indicadores de ambos motores marcaban "bad left, bad right".



El avión nunca logró levantarse y sobrevolaba a la mitad de la altura de los edificios de Medellín. Se encontraban en línea recta hacia una montaña y el camarógrafo notó que salía agua de uno de los motores. Ante la falta de velocidad para subir o girar, el piloto consideró como única opción lanzarse al río Medellín.

En un momento decisivo, el piloto logró subir los "coflats", lo que permitió que la aguja de velocidad subiera un poco. Lograron girar hacia la pista y aterrizar con los motores a máxima potencia y las temperaturas en rojo.

Tras el aterrizaje, se descubrió que la causa del fallo fue que en el taller no habían apretado bien el turbo, el cual se soltó durante el vuelo. Esta experiencia traumática llevó a Yeison a sufrir de depresión durante cuatro meses y a requerir ayuda psicológica, ya que durante el incidente su mayor temor era morir sin conocer a su hijo varón, quien nació pocos días después.

Lo que se sabe de la muerte de Yeison Jiménez

Hoy Colombia llora la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció con otras cinco personas en el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá. "La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, le dijo a Noticias Caracol que el avión de matrícula N325FA iba con rumbo a Medellín desde Paipa, pero al momento del despegue no lo pudo hacer, siguiendo de largo y chocando. En ese mismo momento se incendio la aeronave, cobrando la vida del artista y sus acompañantes.

