Yeison Jiménez, el 'Aventurero' que pasó de cargar bultos en Corabastos a llenar escenarios

Yeison Orlando Jiménez Galeano, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, lo imaginó y lo cumplió, aunque pocos pensaban que lograría pasar de cargar bultos en la plaza de mercado de Corabastos en Bogotá, a llenar los más grandes escenarios del país cantando sus propias canciones.

Autor de más de 70 canciones y convertido en el exponente del género más exitoso del momento, Yeison Jiménez falleció este 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta, segundos después de despegar desde el aeropuerto de Paipa, en Boyacá, rumbo a Medellín, donde iba a cumplir con una agenda de conciertos durante el fin de semana.



¿Cómo fueron los inicios de Yeison Jiménez?

La historia de Yeison Jiménez no comenzó bajo los reflectores, sino entre bultos de comida. A los 13 años, tras una infancia difícil marcada por la separación de sus padres, se trasladó a Bogotá, donde trabajó durante años en la Central de Abastos. Desde entonces ya utilizaba sus tiempos libres para escribir canciones y ocasionalmente deleitaba a sus compañeros con su voz.

Desde muy niño ganó festivales de música popular y comenzó a componer sus propias letras, las mismas con las que años después conquistaría miles de corazones, pues todas sus canciones estaban basadas en la realidad del pueblo.



Con sus ahorros de años de esfuerzo, se aventuró y grabó sus primeras canciones, enfrentando un mercado musical competitivo. Su autenticidad y su capacidad para conectar con la clase trabajadora lo sacaron del anonimato rápidamente. Su carrera explotó con éxitos como 'Ya no Mi Amor' y 'Por Qué la Envidia', temas que se convirtieron en himnos de las parrandas y cantinas.



Pero fueron canciones como 'Aventurero', 'Vete' y 'Mi venganza' las que lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.

Con el lanzamiento de 'Aventurero', Yeison rompió récords de streaming y radio, convirtiéndose en el primer artista de su género en entrar con fuerza en los listados de éxitos urbanos y pop en Colombia. Así, cada año avanzaba con su carrera y recientemente se había compartido en el primer artista del género en llenar el estadio El Campín con 40 mil fanáticos, hazaña que planeaba repetir el próximo 38 de marzo.

Además de la música, Yeison Jiménez también fue un influyente empresario y participó como jurado en programas de televisión como 'Yo Me Llamo', donde su carisma y conocimiento técnico lo posicionaron como una figura mediática integral.

A lo largo de su carrera su lema fue 'Con el corazón', algo que fue más que una simple frase, sino que fue la filosofía que lo convirtió en uno de los artistas más queridos y respetados del país. Además, dejó la enseñanza a quienes seguían sus pasos que siempre primero en su trabajo estaba su corazón.



Sus logros más recientes

Si bien Yeison Jiménez ya era una estrella, su estatus cambió para siempre al anunciar su ambiciosa gira mundial "17-32 Tour" (nombre que con el que hacía referencia a sus inicios a los 17 años y su realidad en ese momento a los 32). Esta gira no solo recorrió Colombia, sino que tuvo paradas masivas en Estados Unidos y Europa, cumpliendo un sueño y un propósito que el cantante de Manzanares se había puesto: internacionalizar la música popular.

Jiménez siempre resaltó que el veía que la música popular, que él insistía en llamar regional colombiano, debía seguir siendo del pueblo, pero debía llegar a escenarios más grandes e internacionales, como otros géneros. El punto máximo de esta gira fue su presentación como solista en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 27 de julio de 2025, celebrando sus 34 años.

Yeison se convirtió en el primer artista de música popular en llenar el estadio de la capital colombiana en solitario. Anteriormente, este género solo llegaba a estadios en festivales compartidos o formatos de "mano a mano". No fue solo un concierto, sino una experiencia denominada "YJ Fest" que incluyó una producción de nivel internacional, pantallas gigantes de última tecnología y una puesta en escena que fusionó el despecho tradicional con el espectáculo de una estrella de pop global.

La gira estuvo impulsada por su proyecto "Mi Promesa", un álbum y concepto que rinde homenaje a la promesa que se hizo a sí mismo de salir adelante cuando trabajaba en la Plaza de Abastos. Durante los conciertos de esta gira, Yeison Jiménez hizo énfasis en su historia de superación, convirtiendo cada show en un testimonio de vida que resonó profundamente con sus seguidores.

