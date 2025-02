Gremios le hacen llamado al presidente Petro para que tenga prudencia en las relaciones con EE. UU.

Los dirigentes gremiales más importantes de Colombia se reunieron en las últimas horas con la canciller Laura Sarabia. A través de ella le mandaron un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que le pidieron que deje de gobernar por la red social de X.

Para los dirigentes, un mensaje equivocado en el caso del nuevo gobierno de Estados Unidos podría tener implicaciones muy serias para la economía de Colombia.

Son varias las preocupaciones del consejo gremial: teme que si el dólar se dispara por cuenta de la crisis diplomática con Estados Unidos, aumente también la deuda externa, pero además dice que si Donald Trump cumple sus amenazas económicas, Colombia se vería abocada a despidos masivos.

Advierte que el paso urgente es tratar de salvar las ayudas que Colombia está recibiendo de los Estados Unidos.

Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, aseguró tras la reunión: “Quedamos muy satisfechos porque estamos los empresarios demostrándole al país que aquí no estamos por ideología sino por compromiso social. Más de 10 gremios importantes nos reunimos para hablar de verdad sobre lo que se tiene que hacer en este momento”.

“Le pedimos al gobierno que recuperáramos el equilibrio y pudiéramos hacerlo a través de la Cancillería y de nuestra embajada en los Estados Unidos. Este es un tema diplomático, no es político. Jugar con política tan lejos de las elecciones y en un momento tan crítico donde el presidente de Estados Unidos está jugando a decirle al mundo que tiene el poder, no tiene sentido. Nosotros no tenemos el poder para negociar de igual a igual así que podemos, muy peligrosamente, salirnos del mercado por cuante de una mala decisión”.

Sánchez enfatizó en que “no podemos perder todo lo que hemos construido en los últimos años, tenemos una economía que se ha hecho viable y tenemos el principal socio comercial que es Estados Unidos. Poner en riesgo el 30% de nuestras exportaciones, poner en riesgo el 40% de la inversión directa extranjera es muy peligroso. Nosotros queremos ayudar a esto”.

Ahondó Sánchez en que “nuestras exportaciones, el 30% de un mercado, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Sigue siendo una mentira decir que países como Venezuela, Nicaragua o Cuba nos van a hacer la compra. Eso no va a ser así. No juguemos con candela con la inversión que viene a nuestro país. El 40% de nuestra inversión es de los Estados Unidos”.

Sobre la deuda externa, manifestó el presidente del Consejo Gremial: “No nos expongamos a que las calificadoras de riesgo incrementen el riesgo para el país, porque eso hace que se nos encarezca la deuda”.

Presidente de Analdex opinó sobre decisiones de Donald Trump con aranceles

En este encuentro también estuvo Javier Díaz, presidente de la

Asociación Nacional de Comercio Exterior,

Analdex. Él considera que esta presión de Donald Trump a Colombia es una estrategia no solo para Colombia sino para todos los gobiernos del mundo.

“Yo lo que estoy viendo es que seguramente esos aranceles no se van a imponer y lo que está tratando el presidente Trump es de lograr lo que él quiere en el control de las fronteras, de los migrantes y de las drogas, y amenaza con imponer los aranceles, pero los países terminan negociando. Trump logra su propósito y no pone los aranceles. Eso es lo que uno observa”.

Los empresarios y los gremios buscarán un nuevo encuentro, pero esta vez directamente con el presidente Gustavo Petro.

La recomendación que quieren hacerle reiteradamente al mandatario es que use con mucho cuidado y delicadeza sus mensajes en redes sociales porque puede traer consecuencias económicas muy grandes y graves para el país.