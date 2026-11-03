"El temor es muy grande": alcalde de Chaparral, Tolima, epicentro de temblor de magnitud 5,6

El temblor de hoy en Colombia tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, en donde se han presentado varios movimientos telúricos en los últimos días. El alcalde Helver González Mora reportó en Noticias Caracol que dos mujeres resultaron heridas.

"Hay una situación dura, el temor que tiene la comunidad es muy grande, fue muy fuerte el temblor de esta mañana. Afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos el reporte de pérdidas humanas, hay varias viviendas averiadas, hay unas viviendas destruidas", informó el mandatario local indicando también que las dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital y están siendo atendidas.

#Colombia | Helver González Mora, alcalde de Chaparral, Tolima, habló en Noticias Caracol sobre el panorama en esta zona del país tras el sismo de magnitud 5,6 registrado en la madrugada de este martes.



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