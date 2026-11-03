En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO EN PLANADAS
TEMBLOR
ANTONIO NAVARRO WOLFF
ELECCIONES EE. UU.
TENERIFE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "El temor es muy grande": alcalde de Chaparral, Tolima, epicentro de temblor de magnitud 5,6

"El temor es muy grande": alcalde de Chaparral, Tolima, epicentro de temblor de magnitud 5,6

En Noticias Caracol, el alcalde del municipio reportó que dos mujeres resultaron heridas. La magnitud del sismo que se presentó a las 4:13 a.m. de este martes fue de 5,6.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Temblor de magnitud 5,6 hoy en Colombia: Chaparral, Tolima
Temblor de magnitud 5,6 hoy en Colombia
Archivo/SGC

El temblor de hoy en Colombia tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, en donde se han presentado varios movimientos telúricos en los últimos días. El alcalde Helver González Mora reportó en Noticias Caracol que dos mujeres resultaron heridas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"Hay una situación dura, el temor que tiene la comunidad es muy grande, fue muy fuerte el temblor de esta mañana. Afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos el reporte de pérdidas humanas, hay varias viviendas averiadas, hay unas viviendas destruidas", informó el mandatario local indicando también que las dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital y están siendo atendidas.

Publicidad

Últimas Noticias

Temblor en Chaparral 3 de noviembre.
COLOMBIA

¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? Los detalles del enjambre sísmico y temblor del 3 de noviembre

¿Por qué se han dado tantas réplicas del fuerte temblor en Chocó de este lunes 10 de agosto de 2026?
COLOMBIA

Temblor de magnitud 5,6 se registró en Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre

Relacionados

Tolima

Temblor en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad