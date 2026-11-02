Grave accidente en Cimitarra: mueren tres integrantes de una familia tras volcamiento de camión

Hay luto en el municipio de Cimitarra, Santander, luego de que se conociera el trágico accidente de tránsito en el que perdieron la vida tres integrantes de una sola familia. El siniestro vial tuvo lugar sobre la 1:25 de la tarde del pasado 1 de noviembre en la vía que comunica al pueblo con Puerto Araujo. En el accidente estuvieron involucrados un camión que transportaba gas domiciliario y dos motocicletas donde iban las víctimas. El hecho ocurrió en el kilómetro 22+750 de este corredor vial. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de carga terminó volcado cuando transitaban por el sector las motocicletas ocupadas por los miembros de la familia.

La víctimas fueron identificadas como Tatiana Morales Galindo, de 29 años; María Leider Galindo González, de 53 años; y Freddy Morales Mora, de 56 años. Las autoridades le confirmaron a Blu Radio que se trataba de una joven y sus dos padres, quienes vivían en zona rural de Cimitarra. El impacto de la emergencia movilizó a organismos de socorro y personal médico, que llgaron al punto del accidente para atender a los heridos. Sin embargo, la gravedad de las lesiones dejó poco margen para la recuperación. La primera de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención especializada.

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Al parecer, otra de las víctimas falleció mientras recibía atención en el Hospital San Juan de Cimitarra. La tercera de ellas murió mientras era desplazada en ambulancia a Barrancabermeja, ciudad a la que iba a ser remitida debido a la complejidad de su estado de salud. La noticia causó tristeza entre los habitantes de Cimitarra, donde la familia era conocida. Versiones preliminares indican que las víctimas regresaban a su vivienda, ubicada en un sector identificado como kilómetro 8, cuando ocurrió la tragedia. El hecho ha generado múltiples mensajes de solidaridad hacia los familiares y allegados de los fallecidos.



Autoridades investigan las causas del accidente en Cimitarra

Tras el siniestro, la autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las circunstancias exactas que rodearon el volcamiento del vehículo de carga. Entre los elementos que se investigan se encuentra el estado en el que se encontraba el camión, el estado de la vía y los movimientos realizados por los vehículos involucrados en el momento del choque. Por ahora, las autoridades no han indicado alguna hipótesis de la causa del accidente.



Asimismo, según Blu Radio, se conoció que el conductor del camión se presentó voluntariamente ante las autoridades en la estación de Policía del municipio para atender los procedimientos establecidos por la ley, incluida la práctica de pruebas y la recopilación de información necesaria para el proceso investigativo.



Comunidad de Cimitarra lamenta la muerte de la familia

La tragedia también generó múltiples mensajes de solidaridad en Cimitarra, donde las víctimas eran ampliamente conocidas. Tras conocerse la noticia, diferentes entidades y miembros de la comunidad expresaron sus condolencias a los familiares. Uno de los pronunciamientos fue realizado por el Instituto de Recreación y Deporte de Cimitarra (Indercim), que manifestó su acompañamiento al jugador Jhon Morales, integrante del equipo veredal Guayacanes FC, quien perdió en el accidente a su padre, su madre y su hermana.



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"Desde la Administración Municipal y el instituto de deportes INDERCIM expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento al equipo de fútbol del torneo veredal Guayacanes FC y en especial al jugador Jhon Morales y a su familia", señaló la entidad en un mensaje difundido en redes sociales. En el mismo pronunciamiento, la institución lamentó el fallecimiento de Fredy Morales, María Galindo y Tatiana Morales, y envió un mensaje de fortaleza a sus seres queridos en medio del difícil momento que atraviesan. Las muestras de apoyo también fueron compartidas por la Alcaldía Municipal de Cimitarra, la Parroquia San José de Cimitarra y distintos integrantes de la comunidad, que se unieron al duelo por la pérdida de los tres miembros de la familia.

ÁNGELA URREA PARRA

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