Asesinan a trabajador petrolero frente a sus compañeros en Barrancabermeja, Santander

Un hecho de violencia conmociona a la industria petrolera y a la comunidad en el Magdalena Medio. Durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, el trabajador de la empresa petrolera y líder de los trabajadores Dyson Rodríguez fue asesinado por hombres armados y encapuchados mientras cumplía sus labores en el pozo Sira 2086, en jurisdicción de Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con los detalles del ataque, el grupo de criminales encapuchados e irrumpieron en las instalaciones del campo petrolero y obligaron a detener de inmediato la operación. Una vez dentro del área de trabajo, los agresores despojaron a los demás operarios de sus teléfonos celulares para dejarlos incomunicados. Posteriormente, los atacantes buscaron de manera directa a Dyson Rodríguez. Al ubicarlo, manifestaron: "Bueno, es el que estábamos buscando", e inmediatamente le dispararon a quemarropa. Tras el primer impacto, la víctima cayó al suelo, momento en el que los hombres le propinaron múltiples disparos adicionales antes de huir del sitio. Rodríguez alcanzó a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial; sin embargo, debido a la extrema gravedad de las heridas sufridas, no sobrevivió.



Dyson Rodríguez tenía amenazas desde 2024

Además de su labor como colaborador en la petrolera, la víctima se desempeñaba como líder de trabajadores. Tras el homicidio, se conoció que Rodríguez venía enfrentando una grave situación de riesgo, ya que tenía amenazas registradas desde el año 2024 y había sido mencionado expresamente en panfletos intimidatorios.

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Ante la gravedad del crimen, voceros de organizaciones de derechos humanos y de paz advirtieron que este hecho representa una clara señal de amenaza dirigida no solo contra la familia del afectado, sino contra todos los sectores sociales y sindicales de la zona. Por ello, exigieron al Gobierno nacional que se comprometa en un diálogo encaminado a construir mecanismos que protejan de forma efectiva la vida de los trabajadores en las zonas petroleras.



Las autoridades policiales confirmaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y lograr la captura de los responsables del asesinato. En el contexto regional del Magdalena Medio y de Barrancabermeja, se analiza la operatividad tradicional de bandas ilegales dedicadas al tráfico de contratos de prestación de servicios. Se indaga si el homicidio de Rodríguez responde a esta modalidad, considerando la injerencia delictiva en la zona de estructuras como la subestructura Edgar Benjumea del Clan del Golfo, el Frente Edgar Amilcar Grimaldo Varón del ELN y el grupo delincuencial conocido como Los de la M. Por su parte, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja confirmó que en las horas de la tarde se llevará a cabo un consejo de seguridad para evaluar las medidas a tomar frente a este grave hecho.



ÁNGELA URREA PARRA

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