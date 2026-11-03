¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? Los detalles del enjambre sísmico y temblor del 3 de noviembre

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes 3 de noviembre, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

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El temblor se registró a las 4:13 de la madrugada, con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC.



El temblor se sintió también en Bogotá, donde el movimiento despertó a algunos ciudadanos y las fuertes alarmas de los edificios terminaron por sacarlos de la cama. El boletín del SGC fue modificado poco después de su publicación, aumentando la magnitud de 5,3 a 5,6.



¿Qué es un enjambre sísmico y qué pasa en Chaparral?

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El municipio de Chaparral ha sido objeto de análisis en los últimos dos meses por parte del SGC debido a los constantes movimientos telúricos que allí han acontecido. Mónica Arcila, Directora Técnica encargada de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), detalló que se trata de un enjambre sísmico, que se caracteriza por una concentración de eventos en el tiempo con diferentes magnitudes que no responden a un evento principal ni a una secuencia típica de réplicas.

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La experta recordó que Chaparral hace parte de la placa que se rompió el 10 de agosto y que generó el terremoto que afecto al Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó. “Podemos estar en presencia de efectos de transferencia de esfuerzos, alteraciones de las rocas que están sobre la placa, subducen y fue donde se ocasionó el sismo del 10 de agosto”, dijo.

Arcila señaló que hay un reacomodamiento de las rocas que generaron esos sismos y se producen cambios de presiones que pueden llegar a impactar en distancias importantes a este epicentro.

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De otro lado, manifestó que estas secuencias aparecen de forma repentina y se espera que con el pasar de los días puedan desaparecer o evolucionar, motivo por el cual el SGC mantiene un monitoreo y reporte permanente. Reiteró que la ciencia actual no reconoce la posibilidad de predecir sismos ni determinar con precisión qué otras fallas o regiones específicas se cargarán o activarán.

El temblor de este martes 3 de noviembre fue catalogado de intensidad instrumental V, lo que significa que fue moderado. Luego del de magnitud 5.6 se han registrado tres réplicas de 3.3, 3.5 y 2.2. En Tolima decidieron suspender las clases en colegios oficiales y estas serán virtuales. "Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad", informó Adriana Matiz, gobernadora del departamento.

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En Chaparral, la administración de ese municipio informó que se evalúan los daños y que ya se conocen algunas afectaciones en algunos lugares del pueblo. Además, tras el sismo se cortó el fluido eléctrico.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. "Estamos pendientes del resto del país", detalló.

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