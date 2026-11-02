Revelan video del momento exacto de atentado en Planadas, Tolima: bebé, entre los fallecidos

El municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, sufrió un grave atentado en la noche del domingo 1 de noviembre. El hecho hace parte de una escalada violenta que ha presenciado el país en los últimos días en varias regiones. La explosión de una volqueta en el municipio tolimense dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses y otra menor de edad, además de 18 heridos. Los demás ataques dejaron en total 117 viviendas afectadas.



La emergencia obligó a habilitar un colegio como punto de atención por la destrucción del hospital. Por su parte, las fuerzas armadas desplegaron operaciones para ubicar a los responsables. En un video se escucha el clamor desgarrador de una madre que da cuenta de la dimensión de la barbarie que vivió el municipio de Planadas. Entre los escombros, algunos de sus allegados cargaron el cuerpo de su bebé de dos meses. La madre todavía no lograba comprender lo que acaba de suceder. Su pueblo se convirtió en el escenario de uno de los atentados más graves de los últimos años.

El reloj marcaba las 9:44 de la noche cuando las cámaras de seguridad registraron la primera detonación. En unas imágenes se observa la explosión que proviene de la zona donde se encontraba el vehículo. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Apenas cinco minutos más tarde, nuevas detonaciones y explosiones provocadas también por artefactos lanzados desde drones sacudieron distintos puntos del municipio. Mientras las explosiones se repetían, los habitantes corrían para proteger sus vidas. Algunos huyeron en sus motocicletas sin saber si habría una nueva detonación. Otros desde las esquinas observaban atónitos lo que estaba ocurriendo.

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Las primeras imágenes de uno de los lugares afectados mostraban parte del hospital de Planadas envuelto en llamas. Muy cerca de allí, en el barrio aeropuerto, varias viviendas quedaron reducidas a escombros. Las cubiertas de latas retorcidas, los techos destruidos y las fachadas marcadas por el impacto de las explosiones dan cuenta de la magnitud del ataque. En medio de la destrucción, los mismos habitantes se abrieron paso entre los escombros para auxiliar a quienes habían quedado atrapados. "Lastimosamente pude presenciar con mis ojos como un estos artefactos cayó sobre una vivienda donde no solamente acaba con una familia, sino que también acaba con la ilusión de tantas personas con niños. Un atentado contra la población civil, se puede decir", aseguró uno de los habitantes afectados.



La destrucción del hospital que recibió el impacto de los explosivos obligó a trasladar la atención de los heridos a un colegio del municipio. Allí, entre colchonetas y camillas, el personal de salud comenzó a atender a las víctimas. Mientras tanto, las familias que perdieron sus viviendas tuvieron que pasar la noche en espacios cercanos a la Alcaldía Municipal sobre colchonetas y a la espera de saber qué será de sus casas. En la zona del batallón de operaciones terrestres, ubicado también en el barrio aeropuerto, quedó a algunas cuadras esta volqueta, uno de los vehículos utilizados para transportar los explosivos. Parte de su estructura terminó envuelta en llamas.



Según reportes preliminares, cerca de 18 personas resultaron heridas y en medio de las labores de rescate, los organismos de socorro recuperaron los cuatro cuerpos de las personas que murieron. Entre las víctimas, la bebé de dos meses que su madre buscaba desesperada. La luz del día deja ver las huellas de lo ocurrido en la noche. Calles cubiertas de escombros, viviendas destruidas, fachadas descubiertas por las explosiones y familias que lo perdieron todo. En este barrio, los habitantes no encuentran otra forma de describir lo que ven que comparándolo con una zona de guerra. La comunidad de Planadas intenta entender como de una noche de puente festivo que debía ser tranquila, terminó devolviéndole a sus habitantes a una realidad que creían parte del pasado.

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