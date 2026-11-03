Temblor en Colombia: mujer en Chaparral resultó herida por una pared que le cayó encima tras sismo

Una mujer resultó herida tras el temblor en Colombia ocurrido en la madrugada de este martes 3 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano registró el movimiento de tierra con una magnitud de 5,6, el cual fue percibido en varias zonas del país.

El alcalde de Chaparral, Helver González, habló con Noticias Caracol y entregó un informe de los daños causados. El mandatario local señaló que, “afortunadamente, no tenemos el reporte de pérdidas humanas. Hay varias viviendas averiadas, hay unas viviendas destruidas”.



Mujer a quien le cayó pared tras temblor se habría fracturado

Sobre personas heridas, el alcalde de Chaparral indicó que “han llegado dos mujeres, que han sido recogidas por la ambulancia del hospital central. Llegaron al hospital. Una ya se dio de alta y otra sigue en observación médica. Parece que tiene fractura a raíz de una pared que le cayó sobre el cuerpo en el sector del Cañón de Las Hermosas, donde ha sido la zona más afectada por estos sismos desde el 20 de septiembre”.

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En cuando a daños, González dijo que las autoridades “reportan la destrucción de una vivienda, pero afortunadamente, gracias a Dios, no hay pérdidas humanas. Hemos estado en constante comunicación con nuestra gobernadora dándole los reportes. Podemos decirle hoy al país que, además del susto y la incertidumbre que tiene la gente, no tenemos que lamentar alguna vida humana. Hay una sensación de desinformación porque, a pesar de que hemos tenido las visitas del ServicioGeológico y de los geólogos de Cortolima, pues no tenemos un diagnóstico de lo que está sucediendo en esta zona. Tampoco tenemos un pronóstico, pero también a la comunidad le genera mucha incertidumbre. Desde Chaparral, queremos pedirle al Gobierno Nacional que nos oriente y nos acompañe para que la comunidad sienta tranquilidad porque vamos ya alrededor de dos meses en esta situación tan difícil”.



Más de 1.000 temblores en Chaparral desde el 20 de septiembre

En Chaparral, según las autoridades, desde el pasado 20 de septiembre se han presentado cerca de 1.100 temblores de diferentes magnitudes. El alcalde mencionó que “mi llamado es a que el servicio nacional nos acompañe. La gente ya tiene mucha incertidumbre porque llevamos desde el 20 de septiembre llevamos más de 1.100 sismos. Este enjambre ha sido muy fuerte, el anterior fue de 4,3 y este ya es de 5,6. Realmente, las comunidades tienen mucho miedo”.



Finalmente, el alcalde de Chaparral informó que las clases en los colegios quedan suspendidas tras el temblor “a la espera de qué pasa y a la espera del acompañamiento del servicio nacional. Se vuelven a suspender las clases, se evitan las aglomeraciones y más tarde nos vamos a reunir y activar el comité de gestión del riesgo municipal en articulación con el gobierno departamental para revisar qué medidas se tomarán”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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