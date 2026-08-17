Habla hombre que salvó a perrito atrapado en edificio de Risaralda tras terremoto: "Fue de corazón"

En medio de la carrera contrarreloj para salvar vidas tras el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, hay una imagen que se ha hecho viral y que refleja la valentía y la generosidad del pueblo colombiano: el rescate de un perrito que había quedado atrapado en un edificio de Dosquebradas, municipio cercano a Pereira, después del fuerte sismo. En el clip, se ve cómo un hombre lo lanzó desde el tercer piso para que en la primera planta lo recibieran en unas sábanas y un colchón.

Noticias Caracol habló con el hombre detrás de este emotivo rescate, Jhon Freddy Valencia, quien contó cómo logró rescatar al perrito el pasado 10 de agosto, al igual que a otras siete personas que estaban en este edificio, incluyendo a dos hermanitas. Valencia comentó que no estuvo solo, pues personas que pasaban por la zona se sumaban a la ayuda. "Subimos, estábamos rescatando a varias personas (...) En el sexto piso había un perrito, entonces subimos por la parte interior, lo bajamos hasta el tercero, y en el tercero fue que lo lanzamos a la gente", comentó.

Valencia relató que había que salvarlo en poco tiempo, pues la estructura ya estaba peligrando, y bajarlo por las escalera no era posible. "Yo estaba pidiendo un lazo o algo y me dio miedo que el perrito se zafara. Estaba pidiendo un collar de cuerpo y no había... entonces pusieron un colchón y el tiempo apremiaba, estaba sonando el edificio, y yo pensé que no había tiempo de bajarlo", dijo. Fue en cuestión de segundos cuando vio que los vecinos consiguieron una sábana, por lo que lo dejó caer al vacío para que lo recibieran, dejando unas imágenes que llenaron de esperanza en medio de la tragedia.



Luego de que pasara la emergencia, una familia lo llamó para agradecerle."Hay una familia que es de Manizales y sí, me llamaron, me agradecieron, unas palabras muy bonitas que me hicieron llorar. Eso fue de corazón (...) Eso es un valor que uno saca de padre, de hijo, de esposo", aseguró.



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Fuertes lluvias en Pereira agravan la situación de damnificados

Un aguacero que cayó la noche del domingo en Pereira agravó las condiciones de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia hace una semana y que dejó a esta ciudad, capital del departamento de Risaralda, como una de las más afectadas. La lluvia complicó la situación de las personas que permanecen en albergues improvisados tras perder sus viviendas, especialmente en el parque Olaya Herrera, uno de los principales puntos de refugio habilitados en la ciudad.

Durante la noche, las carpas instaladas por la Alcaldía tuvieron que ser cubiertas con plásticos para evitar que el agua mojara las pocas pertenencias que las familias pudieron conservar tras el sismo. El suelo del parque también quedó completamente mojado, lo que dificultó aún más las condiciones de quienes deben pasar allí la noche mientras esperan una solución habitacional.

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La lluvia también afectó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde hubo inundaciones. Pereira fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, y tenía hasta el viernes 94 fallecidos, 259 heridos y 140.000 damnificados de 41.600 familias, según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte del domingo, sitúa en 287 los fallecidos en todo el país, 4.147 heridos y 194 desaparecidos por el terremoto.

LAURA VALENTINA MERCADO

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