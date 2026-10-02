Cantante de música popular fue encontrado en un río del Meta tras desaparecer: esto se sabe

La búsqueda que se emprendió para dar con el cantante Jeisson Cruz, intérprete de música popular, finalizó cuando las autoridades reportaron el hallazgo de su cuerpo en un río del departamento del Meta. El estado en el que fue encontrado levanta preocupación, al mismo tiempo que inicia una investigación que buscará establecer qué pudo ocurrir con Cruz para terminar en este estado.



¿Quién es Jeisson Cruz, cantante encontrado sin vida en el Meta?

Jasson Heyver Cruz Mancera, conocido en el mundo artístico como Jeisson Cruz, era un cantante que centró su carrera en la región del Llano, donde inició presentándose en discotecas, ferias, eventos privados y bares. Con tributos a artistas de renombre en el género como Jessi Uribe, el colombiano buscaba labrar su camino hacia el reconocimiento, principalmente en el departamento del Meta. En sus redes sociales promocionaba sus shows y compartía videos de los mismos.



Lo que se sabe del hallazgo del cuerpo de Jeisson Cruz

Cruz fue reportado por sus allegados como desaparecido el pasado 26 de septiembre. De acuerdo con la información disponible, la víctima había perdido contacto con sus cercanos hacia las 6:00 p. m. de ese día. De ahí en adelante, no se supo más de él y las horas fueron colmadas por la incertidumbre. Según medios regionales, como Notillano, el cantante estaba departiendo con otros dos familiares en un establecimiento comercial de Villavicencio. Posteriormente, habría abordado una motocicleta. Con el reporte, las autoridades iniciaron a apoyar en la búsqueda tras la alerta que dio su familia.

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En medio de las labores que iniciaron uniformados de la Policía del departamento del Meta para establecer el estado y paradero del artista, se reportó el hallazgo de un cuerpo en inmediaciones del río Guatiquía. No se sabe en qué vereda o corregimiento habría sido encontrado, pero hay que recalcar que la cuenca del Guatiquía colinda precisamente con el casco urbano de Villavicencio. El barrio Industrial, donde fue visto por última vez (según medios regionales), es uno de los sectores que están cerca al afluente hídrico. Lo que levantó las sospechas de no ser un simple caso de desaparición, sino una muerte violenta, fue la herida que se encontró en el cuerpo: el rastro de una bala que fue disparada en su cabeza.

Ahora las autoridades tendrán que reconstruir las últimas horas que pasó Cruz con vida, la ruta que pudo haber tomado para que su cuerpo llegara hasta las orillas del río Guatiquía. La investigación buscará quién podría ser el presunto responsable y las razones que podrían haber motivado este crimen.



Panorama de desapariciones en Colombia durante 2026

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la misma base de datos ya registra un total de 3.668 personas desaparecidas. De esta cifra, 1.326 aparecieron con vida, 119 fueron halladas muertas y 2.223 siguen sin ser encontradas.

María Paula Rodríguez Rozo

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