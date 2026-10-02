Motociclistas murieron en dos graves accidentes de tránsito en el occidente y sur de Bogotá

La mañana de este viernes 2 de octubre comenzó con dos graves accidentes de tránsito en Bogotá. De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad, dos motociclistas fallecieron en hechos ocurridos en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, situaciones que generaron atención de las autoridades y afectaciones en la movilidad de los sectores involucrados.



Grave accidente entre una grúa y una motocicleta en Kennedy

El primer caso fue reportado hacia las 6:59 a. m. en la localidad de Kennedy. Según la información entregada por las autoridades de tránsito, el siniestro con fatalidad ocurrió sobre la avenida Boyacá con avenida de las Américas, en sentido sur-norte. En el accidente estuvieron involucrados una grúa y una motocicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos.

Equipos de tránsito y organismos de emergencia hicieron presencia en la zona para adelantar las labores de atención, controlar el tráfico y realizar las respectivas diligencias judiciales para el levantamiento del cuerpo e inicio de la investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La situación generó congestión vehicular en uno de los corredores más transitados del occidente de la capital durante las primeras horas de la mañana.

7:33 a.m #AEstaHora Hace presencia unidad de criminalística para atender el siniestro con fatalidad, en la Av Boyacá, con Av Américas.



✅Rutas alternas: Av. Carrera 68

Av Cali. https://t.co/t8ZIBx2WtW pic.twitter.com/azF0n07Lzf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 2, 2026

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Otro motociclista murió en Ciudad Bolívar

Minutos después, la Secretaría de Movilidad informó sobre un segundo siniestro vial con fatalidad registrado en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió sobre la calle 70D Sur con carrera 20, en sentido sur-norte. En este caso estuvieron involucrados un vehículo escolar y una motocicleta.



Las autoridades confirmaron que el motociclista falleció como consecuencia del choque. Al sitio llegaron unidades de tránsito y los organismos encargados de atender la emergencia y adelantar los procedimientos correspondientes. Mientras se desarrollaban las labores de inspección y recolección de evidencias, se presentaron afectaciones en la movilidad del sector.



ÁNGELA URREA PARRA

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