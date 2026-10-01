Así fue el rescate de una mujer en Pereira tras colapso de una edificación en el centro

Una emergencia se registró en el centro de Pereira tras el colapso de un edificio que tenía orden de demolición por las afectaciones causadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Organismos de socorro rescataron con vida a una persona y buscan a una segunda entre los escombros. El sector permanece acordonado mientras avanzan las inspecciones.

Durante la tarde de este jueves, el edificio se desplomó en la calle 12 con carrera Novena y personas del sector alertaron a las autoridades por la presencia de dos personas en la estructura.

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La vivienda había quedado con daños tras el terremoto del 10 de agosto y el 16 de agosto se declaró el lugar como inhabitable por el riesgo de colapso.



La Policía Metropolitana de Pereira publicó un comunicado en el que indicó que “la Policía Nacional, organismos de socorro y comunidad unieron esfuerzos para rescatar con vida a una mujer que se encontraba atrapada en una vivienda colapsada. La mujer fue puesta a salvo y recibió atención por parte de los organismos de emergencia”.



A esta hora es noticia en #Colombia:



- Dos personas atrapadas tras colapso de vivienda en Pereira.

- Judicializan a menor señalado de asesinar a exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres.



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Alcaldía de Pereira se pronuncia tras colapso de edificio

La Alcaldía de Pereira "tras el colapso registrado este jueves 1 de octubre, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, la Defensa Civil y demás organismos de respuesta adelantaron labores de aseguramiento y búsqueda. En medio de la atención, fue encontrada una mujer de 37 años con vida, quien tenía sus miembros inferiores atrapados. Tras ser liberada, fue trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira para recibir atención médica. La Alcaldía de Pereira hace un llamado a la ciudadanía a respetar las señales y restricciones de las estructuras declaradas en riesgo. No ingresar, permanecer ni transitar cerca de estos inmuebles es fundamental para proteger la vida. Una edificación señalizada como no habitable representa un riesgo que debe ser tomado con absoluta responsabilidad".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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