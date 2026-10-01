Caso UNGRD: inician extinción de dominio en 25 bienes de seis implicados en escándalo de corrupción

La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 1 de octubre que ha iniciado un proceso de extinción de dominio sobre veinticinco activos relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las acciones judiciales, que abarcan un conjunto de 19 inmuebles y 6 sociedades comerciales, se encuentran distribuidas entre Bogotá y nueve departamentos del país, alcanzando un avalúo preliminar estimado en más de 20.000 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo de control judicial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fue la encargada de liderar la investigación que derivó en la afectación de los bienes. El ente acusador explicó que este procedimiento responde al desarrollo de un "frente investigativo para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados en el direccionamiento de la contratación en la entidad y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias".

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Luego de recopilar el material probatorio y realizar diversos actos de indagación, la Fiscalía confirmó formalmente que "encontró méritos para imponer medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los señalados implicados en los actos ilícitos detectados". La ejecución de estas acciones contempla el despliegue operativo de "medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios", diligencias llevadas a cabo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en labor coordinada con el Ejército Nacional.



La investigación de la Fiscalía por el entramado de corrupción en la UNGRD avanza también sobre el patrimonio de los presuntos involucrados. Tras varios actos investigativos, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 25 bienes:… pic.twitter.com/UiKU7S0Eo3 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 1, 2026

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¿A quiénes les impusieron extinción de dominio por caso UNGRD?

Las propiedades intervenidas pertenecerían a los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez (exdirextor y exsubdirector de la UNRGD); al expresidente del Congreso de la República Iván Name Vásquez, al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, al contratista Luis Eduardo López Rosero, y al exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

En lo relativo a la distribución geográfica y la titularidad de los bienes, la Fiscalía detalló que al exsenador Iván Name se le relacionan cuatro propiedades situadas en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca). Frente a una de estas propiedades, el ente de investigación precisó de manera puntual que "la medida cautelar recae exclusivamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería". Por su parte, en Montería (Córdoba), las autoridades hicieron efectivas medidas cautelares sobre cuatro inmuebles que harían parte del patrimonio atribuido al exrepresentante Calle Aguas.

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En el caso el exdirector y el exsubdirector de la entidad, la Fiscalía señaló que las medidas recaen sobre un bien inmueble ubicado en Medellín, Antioquia, vinculado a Olmedo López, y sobre un predio en Sabana de Torres, Santander, perteneciente a Sneyder Pinilla. Asimismo, en el municipio de Tabio, Cundinamarca, se efectuó la medida preventiva sobre un terreno registrado a nombre del exasesor jurídico Rodríguez Melo.

Finalmente, la mayor concentración de bienes intervenidos corresponde al contratista Luis Eduardo López Rosero, a quien se le identificaron siete activos localizados entre Pasto y Chachagüí, en el departamento de Nariño, así como en Cúcuta, Norte de Santander. Sobre estas propiedades, el reporte judicial puntualizó que incluyen firmas comerciales que "habrían sido utilizadas para las diferentes maniobras que le permitieron quedarse con la contratación en la UNGRD y darles tránsito a los dineros recibidos".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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