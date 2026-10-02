Las tres localidades con peor seguridad en Bogotá, según ranking: ¿vive en alguna de ellas?

La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Bogotá y un reciente informe volvió a poner el foco sobre las diferencias que existen entre las distintas localidades de la capital. El estudio fue elaborado por la Fundación ProBogotá Región y hace parte del Índice Integral de Seguridad en las Localidades 2025, una medición que evalúa variables relacionadas con delincuencia, percepción ciudadana, resultados operativos de las autoridades y condiciones sociales que influyen en el entorno de seguridad.



Aunque los autores del informe aclaran que el índice no busca etiquetar una localidad como segura o insegura únicamente por su posición en la clasificación, sí permite identificar cuáles enfrentan mayores retos en materia de convivencia, criminalidad y respuesta institucional. Los resultados de este año evidencian cambios importantes frente a mediciones anteriores y muestran que algunas localidades registraron fuertes retrocesos.



Ranking de seguridad en Bogotá 2025: de la mejor a la peor localidad

Según el Índice Integral de Seguridad en las Localidades 2025, así quedó la clasificación de las 19 localidades urbanas evaluadas:



Fontibón (5,70 puntos)

Usaquén (5,66 puntos)

Usme (5,60 puntos)

San Cristóbal

La Candelaria

Tunjuelito

Chapinero

Bosa

Kennedy

Suba

Teusaquillo

Santa Fe

Barrios Unidos

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar

Engativá

Puente Aranda

Los Mártires

Antonio Nariño (3,72 puntos)

El ranking deja ver que las mayores dificultades en seguridad se concentran principalmente en algunas localidades del centro de la ciudad. En contraste, Fontibón logró liderar la medición por primera vez, mientras Usaquén y Usme completaron el grupo de mejor desempeño en 2025.



Las localidades más peligrosas de Bogotá, según el índice

Los resultados revelan que las tres localidades con los puntajes más bajos fueron Antonio Nariño, Los Mártires y Puente Aranda. Estas zonas ocuparon los últimos lugares de la clasificación general y fueron identificadas como las que enfrentan mayores desafíos en materia de seguridad durante este año. Antonio Nariño cerró con una calificación de 3,72 puntos, la más baja de toda Bogotá. Le siguieron Los Mártires, con 4,00 puntos, y Puente Aranda, con 4,10. Las tres quedaron por debajo del promedio general de la ciudad, que fue de 4,8 puntos. Lo más llamativo es que Antonio Nariño tuvo una de las mayores caídas registradas en la historia reciente del índice. En 2024 se ubicaba en el noveno lugar y estaba por encima del promedio de Bogotá, pero en apenas un año descendió hasta la última posición.



Antonio Nariño es la localidad más peligrosa de Bogotá

De acuerdo con el informe, la principal explicación del deterioro de Antonio Nariño está relacionada con la percepción de seguridad de sus habitantes. La localidad pasó de registrar uno de sus mejores desempeños en este indicador a quedar última entre las 19 localidades evaluadas. El estudio señala además que la zona obtuvo la peor calificación ciudadana al servicio de Policía. Apenas el 15,4 % de los habitantes consultados expresó una valoración positiva de la labor policial, la cifra más baja de toda la ciudad. A esto se sumaron dificultades en resultados operativos. Antonio Nariño presentó los peores indicadores de Bogotá en recuperación de automotores y en capturas por delitos sexuales, factores que terminaron impactando su posición final en el índice.

Aunque logró salir del último lugar que ocupó durante varios años consecutivos, Los Mártires sigue figurando entre las localidades con mayores problemas de seguridad de la capital. La investigación destaca que la localidad volvió a registrar el peor desempeño en el componente de Delitos y Comportamientos Incívicos, que incluye variables como homicidios, lesiones personales, hurtos, extorsión, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

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Sin embargo, también hubo avances. Durante 2025 se reportaron reducciones importantes en varios delitos, especialmente hurto a personas, hurto a comercio, hurto de bicicletas y violencia intrafamiliar. Asimismo, presentó buenos resultados en recuperación de vehículos y motocicletas, uno de los mejores desempeños operativos de la ciudad. Para los investigadores, el caso de Los Mártires evidencia que persisten problemas estructurales de seguridad, pero también muestra que algunas estrategias institucionales están generando mejoras en determinados indicadores.



Otro de los casos destacados fue el de Puente Aranda. La localidad venía de alcanzar en 2024 su mejor resultado histórico al ubicarse en el séptimo puesto del índice. Sin embargo, este año cayó hasta la posición 17. La reducción estuvo asociada principalmente a un deterioro en los indicadores de resultados operativos y en la percepción ciudadana sobre la seguridad. De hecho, el estudio la identifica como una de las caídas más pronunciadas registradas durante 2025.



Pese a ello, Puente Aranda mantiene fortalezas en el componente de Ambiente de Seguridad, donde continúa figurando entre las localidades con mejores condiciones urbanas y sociales dentro de la capital.



¿Qué mide el Índice Integral de Seguridad en las Localidades?

El informe elaborado por la Fundación ProBogotá Región evalúa cuatro dimensiones principales: Ambiente de Seguridad, Delitos y Comportamientos Incívicos, Resultados Operativos y Percepción de Seguridad. El objetivo es ofrecer una visión más amplia sobre la situación de cada localidad y evitar que la discusión se centre únicamente en las cifras de criminalidad.

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Los resultados de 2025 también muestran una paradoja: mientras mejoró la percepción ciudadana sobre la seguridad y la valoración del trabajo de la Policía en gran parte de Bogotá, la victimización aumentó en la mayoría de las localidades evaluadas. Esa diferencia, según los autores del estudio, demuestra que la seguridad es un fenómeno complejo que no puede medirse a partir de un solo indicador.

En todo caso, el ranking deja una conclusión clara: Antonio Nariño, Los Mártires y Puente Aranda son actualmente las localidades con mayores retos en materia de seguridad, mientras que Fontibón, Usaquén y Usme lideran la clasificación general del Índice Integral de Seguridad en las Localidades 2025.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL