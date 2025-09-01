Hallan cuerpo sin vida del grumete Julián Condia, quien cayó a aguas del río Magdalena

En la mañana de este lunes, 1 de septiembre de 2025, las autoridades informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete oriundo del departamento de Boyacá Julián Fernando Condía Bello, quien cayó a las aguas del río Magdalena en la mañana del domingo 31 de agosto mientras realizaba unas labores de alistamiento en el buque Escuela Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla.

La Armada Nacional informó a través de redes sociales sobre el hallazgo del cadáver del marino: “La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar. Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval”.

Agregó la Armada que “elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia”.



#LOÚLTIMO | Hallan sin vida en el río Magdalena a un grumete de la Armada Nacional de 19 años. Noticia en desarrollo.



Tras el incidente que involucró a un marino, la Armada entregó detalles sobre lo ocurrido mientras la embarcación realizaba maniobras técnicas previas a su ingreso oficial a la ciudad. Como parte de la respuesta inmediata, dijo la institución, se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y medios aeronavales para localizar al tripulante en la zona del suceso. La operación contó con personal especializado y equipos de apoyo en tierra que reforzaron la cobertura en distintos puntos del río. La autoridad naval aseguró que se mantuvieron todos los recursos disponibles.

Cuando desapareció Julián Condia, la Armada señaló lo siguiente: “La Armada Nacional lamenta informar que, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada al puerto de la Ciudad de Barranquilla del Buque Escuela ARC Gloria, cayó al río Magdalena el Grumete Julián Fernando Condia Bello”, confirmó la entidad en un pronunciamiento oficial, que precisó que de forma inmediata "se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”.

La Armada hizo un llamado a la comunidad marina y ribereña para que colaborara en las labores de búsqueda y rescate que se adelantaron, dijo, con toda "nuestra energía y capacidad", con el objetivo de encontrar con vida al compañero que cayó al agua. Lamentablemente, el joven marino fue hallado muerto.

Tras el accidente, la Alcaldía de Barranquilla informó sobre la suspensión de un evento que se iba a llevar a cabo para integrar a la Armada con la ciudadanía. “Lamentamos informar que todas las actividades programadas para hoy, con motivo del recibimiento del Buque Escuela ARC Gloria, han sido canceladas. Gracias por su comprensión y por acompañarnos en cada iniciativa”, indicó la Alcaldía.

Hasta el momento, se desconoce la causa por la que el marino cayó al río Magdalena. Serán las autoridades quienes determinen el hecho.

