Hallan sin vida a Michelle Dayana, menor de 6 años desaparecida en Buriticá, Antioquia

Michelle Dayana Chavarría, una niña de 6 años que estaba desaparecida desde el pasado 24 de agosto, fue encontrada sin vida en una zona rural de Buriticá, Antioquia, según confirmó el gobernador de Antioquia, quien expresó sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

La noticia fue comunicada por el mandatario departamental a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía de la menor y lamentó el desenlace de la búsqueda que durante varios días mantuvo en vilo a la comunidad de este municipio del Occidente antioqueño.

“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá”, escribió el gobernador. En su mensaje, el mandatario también se refirió a la familia de la niña y manifestó su solidaridad.



“A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, señaló.



El gobernador pidió además que las autoridades adelanten las investigaciones necesarias para determinar qué ocurrió y establecer si existen responsables por la muerte de la menor. “Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables. Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”, agregó.

Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego.… pic.twitter.com/KMoQaIVnSj — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 31, 2026

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Estaba desaparecida desde el 24 de agosto

Michelle Dayana Chavarría había sido reportada como desaparecida desde el lunes 24 de agosto, después de salir de su vivienda ubicada en el barrio Cristo Rey, en una zona rural de Buriticá. Según la información entregada previamente por las autoridades, la menor fue vista por última vez aproximadamente a las 10:00 de la mañana. Parte de su recorrido quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

Desde que se conoció su desaparición, diferentes organismos participaron en las labores para establecer su paradero. La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia activó el mecanismo institucional de búsqueda y coordinó las primeras acciones.

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En el operativo participaron funcionarios de la Alcaldía de Buriticá, Bomberos, unidades del Ejército y de la Policía. Para apoyar el rastreo fueron utilizados cuatro caninos especializados en búsqueda y drones. La búsqueda también estuvo acompañada por la comunidad, que durante estos días expresó su preocupación por la desaparición de la niña.

Un día antes de que se confirmara el hallazgo de la menor, habitantes de Buriticá realizaron una marcha para pedir por el regreso de Michelle Dayana a su hogar. La desaparición había generado especial preocupación entre sus allegados debido a que, según la información entregada durante la búsqueda, la menor padecía epilepsia y presentaba episodios periódicos, una circunstancia que había incrementado la urgencia de encontrarla.

Habían ofrecido una recompensa de $50 millones

Apenas unos días antes del hallazgo, la Gobernación de Antioquia había anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera establecer el paradero de Michelle Dayana.

La Administración departamental había publicado un cartel con la recompensa y solicitado a la ciudadanía entregar cualquier información que pudiera contribuir a la investigación. En ese momento, las autoridades habilitaron las líneas 310 414 0693 y 123, además del correo electrónico dispuesto para recibir información relacionada con la búsqueda.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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