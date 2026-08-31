Ideam alerta por el incremento en los niveles de varios ríos del país: reportan crecientes

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó este lunes 31 de agosto sobre los incrementos de los niveles de los ríos en varios departamentos, entre los que se encuentran Chocó, Antioquia, Santander, Córdoba, Casanare y Meta. La entidad aseguró que hay incrementos significativos y crecientes.

Los ríos San Juan, León, Atrato, Pauto y Ariari son los que presentan incrementos y crecientes en diferentes sectores de Colombia. "Durante los últimos días, el Ideam ha estado alertando sobre el incremento de lluvias en gran parte del país debido al ingreso de diferentes ondas tropicales y su interacción con la zona de confluencia intertropical", comenzó explicando en unas declaraciones Laura Rojas Garzón, hidróloga de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam.

La funcionaria de la entidad agregó que debido a los recientes fenómenos en el país se ha generado incremento en varios niveles de los ríos del país, destacándose en el Pacífico en el Chocó, el río Atrato; en la región de La Mojana, el río San Jorge; en el Magdalena Medio, los ríos Cimitarra, San Bartolo e Nare; y en el piedemonte llanero, los ríos de Guayuriba y Pauto. "Se prevé que estas condiciones de lluvia continúen durante la semana, especialmente para la región del Caribe y del Pacífico", añadió Rojas.



Para el pronóstico del clima de esta semana, el Ideam indicó que habrá persistencia de lluvias, especialmente en la región Pacífica, norte y centro de la región Andina, sectores del Caribe, Orinoquía y Amazonía. "Las lluvias más intensas se esperan al inicio de la semana, en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y Cesar. Hacia el final de la semana se prevé un nuevo incremento de las precipitaciones en diferentes zonas del país", aseguraron.



Según el Ideam, el tránsito de ondas tropicales favorecerá el aumento de las lluvias y la actividad eléctrica . "La onda tropical No. 43 (remanente de Dolly) avanzará sobre el mar Caribe, mientras que la onda tropical No. 45 podría generar un nuevo incremento de las precipitaciones hacia el final de la semana, especialmente en sectores del Caribe y el occidente del país. Se mantienen condiciones de atención en diferentes zonas del territorio nacional, entre ellas lluvias fuertes en Chocó y Valle del Cauca, niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena, así como alertas por movimientos en masa e incendios de la cobertura vegetal en sectores del país", añadieron.

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