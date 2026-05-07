Hallaron objetos personales de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño, dice familiar

Jorge Rueda, primo de Mateo Pérez Rueda, dio detalles sobre la desaparición del periodista en Briceño, Antioquia, municipio al que el joven estudiante llegó para hacer un reportaje que espera publicar en el medio que él dirigía, Revista El Confidente, de Yarumal. (Lea también: FLIP denuncia que periodista Mateo Pérez Rueda habría sido asesinado en Briceño, Antioquia)

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Al parecer, el crimen se habría cometido en la vereda Palmichal frente a varios residentes de la zona, narró el familiar del reportero por la información que ha recibido de la misma comunidad que denunció el posible asesinato.



“No se habla solo de asesinato, también de tortura”

El joven, que también ejerce la labor del periodismo, indicó que la comunidad le ha contado a la familia que hay “habitantes de la zona que pudieron presenciar la desaparición de Mateo. Además, encontraron algunas cosas personales de Mateo como su moto, su billetera, sus llaves y su teléfono. Esto nos da pistas de lo que pensamos que pasó y es que Mateo perdió la vida”.

Dichos objetos, detalló, los “encontraron en una carretera a la vereda a donde se estaba dirigiendo a hacer su reportaje periodístico”.



Mateo Pérez, agregó, fue “interceptado por hombres armados en la vía rural de Briceño, lo hicieron bajar de la moto, le pidieron que los acompañara hasta un lugar cercano de la vereda donde había gente y algunas personas pudieron evidenciar cómo Mateo fue maltratado. Se identificó como periodista varias veces, hicieron caso omiso y parece que acabaron con su vida”.



En su relato, el primo de Mateo Pérez dijo que los presuntos disidentes “se lo llevan caminando a la montaña, cerca de donde está el casco de donde él se dirigía” y “después de que Mateo murió, los actores armados pidieron una moto para desplazar el cuerpo hacia otro lugar de donde fue asesinado”.

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Insistió en que “no se habla solo de asesinato, sino también de tortura”.



“Nos han dicho que no van a ingresar hasta que no tengan un permiso”

Jorge Rueda denunció que “todavía ninguna autoridad ha podido ingresar a la vereda donde parece ser que está el cuerpo de Mateo. Ni el Ejército, ni la Policía, ni la Cruz Roja, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Personería municipal de Briceño. Todo el mundo nos ha dicho que no se puede ingresar a la zona, que es de conflicto, nos han dicho que no van a ingresar hasta que no tengan un permiso, yo quiero saber de quién”.

“Lleva dos días en ese lugar y nadie ha podido ingresar por él” y “se corre un riesgo muy grande de que el cuerpo desaparezca”, manifestó.

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Noticia en desarrollo.