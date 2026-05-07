FLIP denuncia que periodista Mateo Pérez Rueda habría sido asesinado en Briceño, Antioquia

El joven periodista Mateo Pérez Rueda, reportado como desaparecido desde el pasado 5 de mayo en Briceño, Antioquia, habría sido asesinado, denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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“Pérez Rueda, quien estaba desaparecido desde ayer (martes), se encontraba realizando trabajos de reportería en la zona. En la FLIP lamentamos estos hechos y continuamos documentando el caso”, indicó en sus redes sociales.

La Universidad Nacional había publicado un mensaje en el que informaba sobre la desaparición del estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la sede de Medellín.



“Según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño”, añadió la FLIP.



Disidencias le habrían quitado la vida al periodista

Desde la Defensoría del Pueblo se expresó preocupación por la desaparición de Mateo Pérez “y por las graves informaciones conocidas hasta el momento, según las cuales se presumiría que habría sido asesinado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC mientras realizaba labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño”.



“Mantenemos la coordinación permanente con la Fundación para la Libertad de Prensa, las autoridades regionales y organismos humanitarios para acompañar a la familia y realizar todas las gestiones necesarias. Reiteramos nuestra alerta frente a la persistencia de graves riesgos para quienes ejercen el periodismo en los territorios y hacemos un llamado urgente al respeto y protección de la labor periodística en Colombia”, añadió.

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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a las disidencias de alias Calarcá como responsables de lo que haya sucedido con Mateo Pérez y su administración ofreció una recompensa de 300 millones de pesos para ubicar y capturar a alias Víctor Chalá, quien sería el autor de estos hechos. (Lea también: Gobernador de Antioquia cuestiona a la fiscal por no revivir orden de captura contra ‘Calarcá’)

“El criminal de Calarcá farc ahora envía asesinos como Chalá, desde el Cauca, a matar Periodistas en Antioquia. (…) Urge una acción operativa contundente del Ministerio de Defensa con bombardeos, control territorial y esfuerzo judicial para quitarnos a estos criminales de encima”, expresó en su cuenta de X.

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Los hechos se registraron en Briceño, de donde decenas de familias han salido desplazadas por amenazas de las disidencias y los enfrentamientos que este grupo mantienen con el Clan del Golfo por el control territorial de la zona.

“El municipio de Briceño ha vivido en los últimos meses una situación muy tensa en materia de crisis humanitaria, producto no solamente de enfrentamientos, sino de homicidios selectivos, una fuerte presencia ya advertida por parte de diferentes organizaciones sociales sobre presencia de grupos armados ilegales que intentan disputarse el territorio, y esto es sumado a una situación de posiblemente abandono del Estado”, denunció en abril pasado Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz.

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