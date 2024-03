Hombre que grabó video en el que le dispararon al soldado Orozco aseguró que este “no llevaba armas"

El hombre que grabó el instante en el que la Policía disparó contra el soldado Alexander Orozco, señalado de asesinar a tres militares en un batallón de Putumayo, aseguró en Noticias Caracol Ahora que el joven no estaba armado y que no recibió atención inmediata.



El soldado murió horas después y la Policía dio una versión de lo ocurrido, pero la persona que grabó el metraje contradijo en varios aspectos lo que manifestó el comandante de la Policía de Putumayo, quien aseguró que desde la canoa dispararon contra uniformados de la institución.

"No, no, combate no hubo. Él no se miraba armado ni nada. Él iba remando, como se ve en el video, no llevaba armas ni nada”, aseguró el testigo.

Las versiones del testigo y el uniformado de la Policía difieren en el tiempo que pasó para que el soldado herido recibiera atención médica: “Nadie, nadie se bajaba. La gente le gritaba que lo recogieran, que no lo dejaran morir, pero nada”.

El testigo también se refirió al otro capturado. Según la Policía, ese hombre ayudaba a escapar al soldado Orozco, señalado de ser infiltrado de las disidencias, no obstante, el ciudadano tiene otra versión.

“El hombre al que están inculpando, al otro que dicen que iba con él, él estaba con nosotros ahí mientras yo estaba grabando y todos al ver que nadie lo atendía pues él se decidió a pedir que lo sacaran”, aseveró el testigo.