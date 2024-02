Testigo habla sobre captura del soldado Orozco: “Combate no hubo, no tenía armas y estaba solo”

Noticias Caracol Ahora habló con un testigo sobre lo que pasó durante la captura del soldado Alexander Orozco, que mató a tres militares y dejó otro herido en el Batallón de Selva No. 49 de Putumayo. En su testimonio aseguró que el joven de 19 años jamás disparó contra los policías que fueron a detenerlo, y que se cayó de la canoa en la que iba cuando se oyó el segundo de quince tiros. Agregó, sin un atisbo de duda, que el uniformado estaba solo.



En los videos grabados por las personas que estaban ahí se escuchaba que comentaban: “Lo dejaron herido, indefenso. Cobarde, ¿no? Matarlo indefensamente (…) No está ni armado”.

Aunque en las imágenes no se distinguen las heridas, el reporte médico señala que el soldado fue impactado en el tórax y una pierna.

El testigo comentó en Noticias Caracol Ahora que el soldado señalado del triple homicidio en Putumayo estuvo al otro lado del río Caquetá “todo el día, desde la mañana hasta más o menos las 3 o 4 de la tarde, que fue cuando él decidió pasarse acá, hacia el lado donde está la base” de la Policía.

“Pensamos que el pensamiento de él era entregarse, se miraba que remaba tranquilo y arrimaba hacia el muelle de la Policía. Él remaba normal, se bajó del bote, estuvo un ratico, creo que nadie le puso atención o algo le hicieron y él se bajó al bote otra vez y se fue más para abajo”, narró.

Publicidad

El testigo de lo que le ocurrió al soldado de Putumayo declaró que cuando el joven “venía remando por la orilla del río, iba pasando en frente del muelle de los policías y fue ahí cuando escuchamos los fuertes disparos. No fueron ni uno ni dos, fueron varios disparos que le hicieron. A los dos disparos el hombre cayó al agua y cayó en la pura orilla, él iba por la pura orillita, él cayó casi a lo seco, había varias canoas y él se sostuvo de ahí”.

Insistió en que “combate no hubo, él no se veía armado ni nada, y él iba remando como se ve en el video, no llevaba armas”. No obstante, comentó que “en horas de la noche, cuando él asesinó a los tres militares, esa noche fue que hubo fuerte combate, ya al otro día no hubo nada en el río”.

Publicidad

Luego de que el soldado Alexander Orozco cayó herido, “dispararon los militares hacia el otro lado del río, fuego hacia nada, porque le disparaban al agua”, detalló.

Describió que tras los disparos al joven militar, “miramos cómo él caía al agua como si estuviera muerto, y obviamente con ese poconón de disparos creímos que lo habían matado. De ahí nos reunimos y miramos desde donde estábamos, era un poquito lejos, él solo movía las manos y se cogía de la canoa. Pasaron 20 o 30 minutos y no se bajaba nadie a recogerlo ni nada”.



¿Alguien más iba en la canoa con el soldado de Putumayo?

Frente a las versiones de las autoridades, que informaron que Alexander Orozco estaba con otro hombre en la canoa cuando supuestamente se enfrentó a tiros con la policía, el testigo afirmó en Noticias Caracol Ahora que el militar “venía solo, pasó solo”.

“Él arrimó en el muelle de los policías y él se bajó solo con el remo, no llevaba arma ni nada, y ahí volvió y se montó al bote y siguió bajando hacia donde estaban las pirañas, que más abajito del muelle de los policías está el muelle de los militares”, reiteró.

“Al hombre que están inculpando, al otro que dicen que iba con él, él estaba con nosotros ahí mientras yo estaba grabando, y todos al ver que nadie le daba atención al hombre, pues él se decidió ir a pedirles que por favor lo sacaran, él se fue por la carretera, por la calle”, aseveró el ciudadano.

Publicidad

“A él lo capturan cuando él va a pedir que saquen al hombre del agua”, insistió durante su relato en Noticias Caracol Ahora.

Según él, el capturado estaba “con un niño, con el hijo de él, y fue donde estaban los policías a pedir que por favor lo sacaran, porque varios estábamos ya con esa intención de ir, estábamos bastante gente mirando cómo nadie prestaba ayuda. Entonces el señor se decidió ir, ahí fue donde fue con los policías y les pidió el favor de que lo sacaran, ahí lo capturaron”.

Publicidad

“Cuando sacaron al señor del río también miramos que lo llevan a él esposado y lo montan al camión”, agregó.

El testigo siguió diciendo que “al soldado no se le veía ningún arma”, que “en ningún momento disparó un arma”, “iba lento, no levantó las manos, no decía nada tampoco”.

Sobre las heridas que le causaron la muerte, el hombre dijo que no estuvo cerca del soldado de Putumayo, por lo que tampoco sabía en qué partes del cuerpo fue impactado.